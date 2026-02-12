Lollobrigida leggenda, è ancora oro! Bis olimpico, trionfo Italia nei 5000 metri donne

Da Rho Fiera arriva un'altra sinfonia d'oro per l'Italia e per il pattinaggio di velocità. La regala ancora una strepitosa Francesca Lollobrigida, che trionfa nei 5.000 metri con una gara semplicemente strepitosa. Sotto pressione per il grande tempo dell'olandese Merel Conijn, l'azzurra effettua una strategia di gara impeccabile: partenza veloce, controllo nella fase centrale di gara e nuova vibrante accelerazione negli ultimi tre giri. Lì dove la norvegese Wiklund era crollata, perdendo tre secondi, Francesca Lollobrigida riesce a difendersi e mantenere un margine davvero risicato. La sesta medaglia d'oro azzurra arriva col tempo di 6.46.17, Merel Conijn è argento per soli dieci centesimi e la norvegese Ragne Wiklund chiude col bronzo (+0.17).Salgono dunque a quindici le medaglie italiane ai Giochi di Milano-Cortina 2026.
Lollobrigida, ancora un oro per l'Italia
Francesca Lollobrigida nella storia dello sport italiano. La 35enne campionessa romana ha vinto la medaglia d'oro anche nei 5mila metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina con il tempo di 6'46"17. Medaglia d'argento per l'olandese Merel Conijn in 6'46"27 e bronzo per la norvegese Ragne Wiklund in 6:46.34. Lollobrigida bissa lo splendido oro vinto nei 3mila metri pochi giorni fa. Emozioni senza fine per l'Italia ai Giochi di Milano-Cortina, che si piazza al secondo posto nel Medagliere alle spalle della Norveglia con le sei medaglie dorate conquistate finora. Quindici le medaglie complessive per la Nazionale, con due argenti e sette bronzi che vanno a completare il quadro perfetto dell'Italia a queste Olimpiadi.
Italia, un record dopo l'altro per Lollobrigida
Una prova spettacolare di Lollobrigida, che a 35 anni è in una forma strepitosa ed è stata al comando dall'inizio alla fine della gara. Incredibile il finale: quando sembrava che il vantaggio dell'olandese stesse per assottigliarsi sempre di più, anche spinta dal pubblico italiano sugli spalti la mamma volante ha tirato fuori fino all'ultima stilla di energia per fare accendere la luce verde. Con questo successo Lollobrigida diventa l'atleta più medagliata nella storia del pattinaggio di velocità italiano con 2 ori, 1 argento e 1 bronzo.
Le parole di Lollobrigida
"Ripetermi con il titolo olimpico è un sogno". Lo ha detto Francesca Lollobrigida arrivando nella zona mista dopo la vittoria della seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina nei 5mila metri di pattinaggio velocità. "Ora mi sento benissimo. Per me è stato importante perché l'anno scorso ho vinto il titolo mondiale su questa distanza. Oggi volevo essere più intelligente, ho parlato con i miei allenatori, perché nei 3000 metri si va sempre più veloci. Nei 5000 metri bisogna essere un po' più intelligenti. Sapevo di stare pattinando (quasi) da sola perché ho parlato con Martina Sablikova e lei non si sentiva bene. È stata una corsa contro il tempo, ma anche contro me stessa. Sapevo di essere in testa, ma sapevo anche di dover essere più veloce negli ultimi tre giri. Il mio piano ha funzionato", ha aggiunto la campionessa romana.
Lollobrigida: "Dopo la gara ero morta..."
"Dopo la gara ero con le mani sulle gambe. Volevo ringraziare tutti, ma all'inizio non ci sono riuscita. Ero morta". Lo ha detto una sorridente Francesca Lollobrigida arrivando nella zona mista dopo la vittoria della seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina nei 5mila metri di pattinaggio velocità. "Sapevo di sentirmi bene e negli ultimi due-tre giri, mi sono detta: ok, adesso o mai più. E al traguardo ho visto il numero uno", ha aggiunto. Infine sul controllo del telefono prima dell'intervista. "L'ho fatto perché mio figlio non c'era oggi. È carnevale, quindi era molto meglio per lui stare con gli altri bambini (a scuola), quindi stavo controllando per fare una chiamata FaceTime tra un'intervista e l'altra", ha scherzato.
