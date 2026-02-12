Lollobrigida leggenda, è ancora oro! Bis olimpico, trionfo Italia nei 5000 metri donne

"Ripetermi con il titolo olimpico è un sogno". Lo ha detto Francesca Lollobrigida arrivando nella zona mista dopo la vittoria della seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina nei 5mila metri di pattinaggio velocità. "Ora mi sento benissimo. Per me è stato importante perché l'anno scorso ho vinto il titolo mondiale su questa distanza. Oggi volevo essere più intelligente, ho parlato con i miei allenatori, perché nei 3000 metri si va sempre più veloci. Nei 5000 metri bisogna essere un po' più intelligenti. Sapevo di stare pattinando (quasi) da sola perché ho parlato con Martina Sablikova e lei non si sentiva bene. È stata una corsa contro il tempo, ma anche contro me stessa. Sapevo di essere in testa, ma sapevo anche di dover essere più veloce negli ultimi tre giri. Il mio piano ha funzionato", ha aggiunto la campionessa romana.

Lollobrigida: "Dopo la gara ero morta..."

"Dopo la gara ero con le mani sulle gambe. Volevo ringraziare tutti, ma all'inizio non ci sono riuscita. Ero morta". Lo ha detto una sorridente Francesca Lollobrigida arrivando nella zona mista dopo la vittoria della seconda medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina nei 5mila metri di pattinaggio velocità. "Sapevo di sentirmi bene e negli ultimi due-tre giri, mi sono detta: ok, adesso o mai più. E al traguardo ho visto il numero uno", ha aggiunto. Infine sul controllo del telefono prima dell'intervista. "L'ho fatto perché mio figlio non c'era oggi. È carnevale, quindi era molto meglio per lui stare con gli altri bambini (a scuola), quindi stavo controllando per fare una chiamata FaceTime tra un'intervista e l'altra", ha scherzato.