Slittino, Italia di bronzo nella staffetta! Germania oro con record

CORTINA D'AMPEZZO - Ultima gara dello slittino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con la staffetta a squadre dove a trionfare è stata la favoritia Germania (4 ori consecutivi nel team event), davanti all'Austria con con l'Italia che vince il bronzo portandosi a casa la 4ª medaglia (2 ori e 2 bronzi) su 5 gare di slittino facendo alire a 16 i metalli conquistati in questa Olimpiade.
La gara
La competizione si scalda nella seconda metà quando iniziano a scendere i favoriti a partire da Team USA
che ferma il cronometro sul 3:42.776, la Lettonia (#6) risponde subito con 3:42.749 e l'Austria (#7) non si fa attendere piazzando il track record con 3:42.217.
E poi il momento dell’Italia (#8) con Verena Hofer, quarta nel singolo femminile, i campioni olimpici Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner nel doppio maschile, Dominik Fischnaller, di bronzo nel singolo maschile, e le campionesse olimpiche Andrea Voetter/Marion Oberhofer nel doppio femminile: gli azzurri gareggiano sul filo del rasoio con gli austriaci chiudendo al 2° posto con 3:32.521 garantendosi la medaglia in attesa della Germania.
I tedeschi non tradiscono i pronostici della vigilia non solo vincendo ma ritoccando anche il record della pista Eugenio Monti con 3:41.672!