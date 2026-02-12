Slittino, Italia di bronzo nella staffetta! Germania oro con record

CORTINA D'AMPEZZO - Ultima gara dello slittino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con la staffetta a squadre dove a trionfare è stata la favoritia Germania (4 ori consecutivi nel team event), davanti all'Austria con con l'Italia che vince il bronzo portandosi a casa la 4ª medaglia (2 ori e 2 bronzi) su 5 gare di slittino facendo alire a 16 i metalli conquistati in questa Olimpiade.