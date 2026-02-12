Olimpiadi, argento da brividi per Arianna Fontana: raggiunto un record incredibile

MILANO - Seconda giornata dello short track nei Giochi Olimpici di Milano Cprtina 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano con Arianna Fontana che porta a casa l'argento per la 13ª medaglia in carriera ai Giochi (eguagliato il record dello schermidore Edoardo Managiarotti)! La leggenda azzurra, alla sesta Olimpiade della carriera, già oro nella staffetta mista era la campionessa olimpica in carica dei 500 metri dopo gli ori conquistati a PyeongChang 2018 sia a Pechino 2022.

Fontana non fallisce l'accesso a quarti e semifinale (seconda dietro alla Xandra Velzeboer con tanto di record mondiale). In finale si ripete subito la partenza per via della caduta della Poutsma, quindi cambio lame per quasi tutte compresa Fontana. Ripartenza con Arianna in seconda posizione dietro alla Velzeboer che però scappa via e si prende l'oro, l'azzurra però resiste benissimo agli assalti di Sarault e Poutsma per prendersi l'argento!