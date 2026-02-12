Tuttosport.com
Olimpiadi, argento da brividi per Arianna Fontana: raggiunto un record incredibile

La leggenda azzurra a medaglia nei 500 metri dietro solo alla super Velzeboer. Nei 1000 metri maschili Sighel squalificato nei quarti.
2 min
Milano-CortinaFontanaSighel
Olimpiadi, argento da brividi per Arianna Fontana: raggiunto un record incredibile© LAPRESSE

MILANO - Seconda giornata dello short track nei Giochi Olimpici di Milano Cprtina 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano con Arianna Fontana che porta a casa l'argento per la 13ª medaglia in carriera ai Giochi (eguagliato il record dello schermidore Edoardo Managiarotti)! La leggenda azzurra, alla sesta Olimpiade della carriera, già oro nella staffetta mista era la campionessa olimpica in carica dei 500 metri dopo gli ori conquistati a PyeongChang 2018 sia a Pechino 2022. 
Fontana non fallisce l'accesso a quarti e semifinale (seconda dietro alla Xandra Velzeboer con tanto di record mondiale). In finale si ripete subito la partenza per via della caduta della Poutsma, quindi cambio lame per quasi tutte compresa Fontana. Ripartenza con Arianna in seconda posizione dietro alla Velzeboer che però scappa via e si prende l'oro, l'azzurra però resiste benissimo agli assalti di Sarault e Poutsma per prendersi l'argento!

Milano-Cortina 2026, il medagliere in tempo reale

Sighel squalificato nei 1000 metri

Nei 1000 metri uomini quarti di finale amari per l'Italia. Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser non riescono a passare nelle loro batterie, mentre Pietro Sighel vince la sua batteria ma dopo la review viene squalificato: il pattinatore azzurro ha tagliato la strada al polacco Niewinski con quest caduto nelle prime fasi della gara.

