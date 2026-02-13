Programma Olimpiadi Milano-Cortina 13 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Si alza il sipario sulla decima giornata dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Dopo il trionfo di Federica Brignone nel SuperG, il bis di Francesca Lollobrigida sui 5000 metri di pattinaggio di velocità, l'argento di Arianna Fontana sui 500 metri di short track e il bronzo nella staffetta di slittino che hanno trascinato l'Italia al secondo posto nel medagliere con 17 medaglie e 6 ori, gli azzurri tornano in pista venerdì 13 febbraio per puntare ad arricchire la bacheca tricolore. Occhi puntati su snowboardcross, sci di fondo, biathlon, speed skating, pattinaggio artistico, skeleton, curling e altro ancora.
Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina
Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.
Milano-Cortina 2026, il medagliere in tempo reale.
Milano-Cortina: il programma del 13 febbraio
- 09.00 Bob – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 2
- 09.00 Combinata nordica – Trampolino grade, prova 1
- 09.05 Curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina – Diretta tv su Rai2
- 10.00 Snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 1
- 10.55 Snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 2
- 11.45 Bob – Monobob femminile, prova cronometrata 2
- 11.45 Sci di fondo – 10 km in tecnica libera individuale maschile
- 12.10 Hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia
- 12.10 Hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia
- 13.30 Snowboard – Snowboardcross femminile, ottavi di finale
- 14.00 Biathlon – Sprint maschile
- 14.03 Snowboard – Snowboardcross femminile, quarti di finale
- 14.05 Curling – Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud
- 14.24 Snowboard – Snowboardcross femminile, semifinali
- 14.41 Snowboard – Snowboardcross femminile, finale per il bronzo
- 14.46 Snowboard – Snowboardcross femminile, finale per l’oro
- 16.00 Speed skating – 10000 metri maschile
- 16.00 Skeleton – Gara femminile, 1ª manche
- 16.40 Hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia
- 16.40 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, 4º di finale: Cechia-Svezia
- 17.45 Skeleton – Gara femminile, 2ª manche
- 18.30 Salto con gli sci – Trampolino grande maschile, prova 2
- 19.00 Pattinaggio di figura – Free program maschile
- 19.05 Curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina, Cechia-Norvegia, Canada-Svezia
- 19.30 Skeleton – Gara maschile, 3ª manche
- 19.30 Snowboard – Halfpipe maschile, finale 1ª manche
- 19.59 Snowboard – Halfpipe maschile, finale 2ª manche
- 20.28 Snowboard – Halfpipe maschile, finale 3ª manche
- 21.10 Hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera
- 21.10 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, 4º di finale: Italia-USA
- 21.14 Skeleton – Gara maschile, 4ª manche
Gli italiani in gara a Milano-Cortina
- 09.00 Bob – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4: Patrick Baumgartner
- 09.00 Combinata nordica – Trampolino grade, prova 1: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin
- 09.05 Curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna
- 10.00 Snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 1: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner
- 10.55 Snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 2: Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner
- 11.45 Bob – Monobob femminile, prova cronometrata 3-4: Giada Andreutti, Simona De Silvestro
- 11.45 Sci di fondo – 10 km in tecnica libera individuale maschile: Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini
- 12.10 Hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia
- 13.30 Snowboard – Snowboardcross femminile, ottavi di finale: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner
- 14.00 Biathlon – 10 km sprint maschile: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni
- 14.03 Snowboard – Snowboardcross femminile, quarti di finale: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner
- 14.24 Snowboard – Snowboardcross femminile, semifinali: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner
- 14.41 Snowboard – Snowboardcross femminile, small final: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner
- 14.46 Snowboard – Snowboardcross femminile, big final: eventuali Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner
- 16.00 Speed skating – 10000 metri maschili: Davide Ghiotto, Riccardo Lorello
- 16.00 Skeleton – Gara femminile, 1ª manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
- 17.48 Skeleton – Gara femminile, 2ª manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
- 18.30 Salto con gli sci – Trampolino grande maschile, prova 2: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam
- 19.00 Pattinaggio di figura – Free program individuale maschile: Matteo Rizzo, Daniel Grassl
- 19.05 Curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania
- 19.30 Skeleton – Gara maschile, 3ª manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
- 21.05 Skeleton – Gara maschile, 4ª manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari
- 21.10 Hockey ghiaccio – Torneo femminile, 4º di finale: Italia-USA
