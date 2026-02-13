Programma Olimpiadi Milano-Cortina 13 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.

Milano-Cortina 2026, il medagliere in tempo reale.

Milano-Cortina: il programma del 13 febbraio