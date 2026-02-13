Tuttosport.com
Federica Brignone ci ha detto che si può cambiare il destino

No, non parliamo di sci, di perfezione tecnica. Non parliamo di Olimpiadi e di medaglie. Quello che ha fatto la campionessa azzurra va oltre lo sport
Guido Vaciago
3 min
BrignoneMilano Cortina 2026

No, non parliamo di sci, di perfezione tecnica; non parliamo di Olimpiadi e di medaglie. Quello che ha fatto Federica Brignone va oltre lo sport, è un’impresa in cui vibra un esaltante umanesimo. È un essere umano, nello specifico una donna (e solo una donna poteva fare qualcosa del genere) che si impone sul suo destino e sui suoi limiti. È la Terza dello sport, la terza sinfonia, altrimenti nota come Eroica, nome molto appropriato alla circostanza. Quando Beethoven la compose, infervorato da eccitazione illuminista, pensava a Prometeo, ma mettetela da sfondo sonoro alla discesa di Federica e si adatta benissimo anche alla sua, di sfida alle divinità. Nel corso del Novecento, lo sport è diventato un strumento per l’esplorazione dei limiti, assecondando l’irrefrenabile istinto a volerli spostare sempre un po’ più in là. E sono tante le storie, tantissimi gli esempi di atleti che hanno allargato i confini del possibile. Federica ha direttamente scoperto un altro continente, ha sfondato il tetto dell’incredibile, fissando una nuova vertiginosa altezza per chi vorrà compiere un gesto più grande del suo. A fine maggio ho visto Federica, in occasione di un evento della fondazione Vialli e Mauro. Camminava, si fa per dire, con molta fatica. E sorrideva. Chissà se sapeva già che ce l’avrebbe fatta ed esercitava l’olimpica pazienza necessaria a ogni impresa o se si lasciava trasportare dalla serenità di chi non ha nulla da perdere nel provarci.

Grazie di cuore Federica

Comunque sorrideva e c’era nei suoi modi una rilassatezza che ieri abbiamo rivisto nella sciata che le è valsa l’eternità. Quella che spetta alle più belle storie olimpiche, da Dorando Pietri a Eugenio Monti, tanto per far capire per quanto tempo ancora parleremo della vittoria delle Tofane. Ma Federica l’ha combinata più grossa. È andata oltre lo sport, ci ha spiegato che non c’è nulla di vietato alla volontà umana. Federica ha fatto benzina a tutti quelli che sono in riserva di fiducia, perché non serve per forza rompersi tibia, perone e crociato per trovarsi di fronte a una sfida della vita. Ed è difficile non farsi ispirare dal percorso che ha portato Brignone da un letto di ospedale e dalla semplice speranza di riuscire almeno a camminare, fino al gradino più alto di un podio olimpico. Ecco, a nome di tutti quelli che da oggi, qualunque sia la sfida, ci proveranno un po’ più forte, perché ti hanno vista e si sono emozionati: grazie di cuore Federica.

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

