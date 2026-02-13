Sensazioni, aneddoti, verità e futuro: Federica Brignone si confessa dopo l'oro alle Olimpiadi

Federica, si rende conto di quello che ha combinato? "Se penso che dieci mesi fa non sapevo neppure se sarei potuta tornare a rimettere gli sci, figuriamoci a gareggiare... Beh, mi dico che questo è un vero capolavoro di testa e perseveranza, qualcosa di speciale".
Dica la verità: ci credeva? "Sapevo che avevo qualche chance da podio, ma che dovevo essere intelligente, tattica, perfetta. L’oro però no, quello pensavo fosse impossibile. Ma queste sono le Olimpiadi, la gara di un giorno in cui tutto può succedere".
Tre aprile, giorno dell’infortunio, e 12 febbraio, quello dell’oro: quale ricorderà di più? "Quest’oro sarà per sempre nel mio cuore, ma non cancella il dolore di questi mesi e quello che ho ancora e sempre. Quello puoi solo accettarlo".
Cosa le ha insegnato l’infortunio? "A non essere troppo cattiva con me stessa, che ci sono cose che non puoi controllare. Io prima le cose nella mia vita le facevo accadere, ora ho imparato che non va sempre così".
Sul podio cantava l’inno sorridente, nessuna lacrima... "Con quello che ho passato in questi dieci mesi so cosa c’è dietro ed è stato un momento che mi sono proprio goduta. In realtà ha emozionato più vedere mia mamma e i miei due fratelli Davide e Nicolò che piangevano".
Com’è stato l’abbraccio del presidente Mattarella? "Come al solito è stato umilissimo e gentile. Mi ha detto che era orgoglioso di me e quello che mi ha reso ancora più felice".
Portabandiera alla cerimonia d’apertura, oro davanti a Mattarella e con le Frecce Tricolori... "Già, è un film di quelli che non ci credi perché dici: ma non è possibile che finisce così. Troppo a lieto fine. Di quelli che quasi non ti piacciono perché troppo a lieto fine".
In questi mesi è riuscita a immaginarlo questo oro? "No, sono arrivata a Cortina cercando di dare il massimo, non di vincere. Sono sempre stata nel mio qui e ora e questa è stata la mia forza".
Mai avuto dubbi, paura che ha dovuto combattere? "Tutti i giorni da dieci mesi a questa parte. Qui il momento difficile è stato due giorni, quando sono andata in elicottero a Pozza per allenarmi e appena messi gli scarponi ho capito che era impossibile sciare. Il dolore era troppo forte. Sono tornata indietro".
Come ha fatto a fidarsi e buttarsi in superG? "Sono partita dalle sensazioni della discesa. Mi sono sentita performante, in forma, presente. Nel momento più difficile dell’anno, quello giusto. Ho capito che dovevo solo provarci".
Al cancelletto era nervosa? "No, leggera, leggerissima. Ho solo pensato a far le mie curve, a essere sempre in anticipo, a lasciarmi andare. Sono stata tatticamente molto intelligente, nel ritmo di tutte le curve. Quello è stato il mio unico focus. In testa non avevo altro".
Esattamente un anno fa vinceva l’oro Mondiale del gigante, questo vale di più? "No. È più difficile vincere quando sei la favorita. Qui non dico che sia stato facile, ma ero e mi consideravo l’outsider e a livello mentale questo mi ha aiutato ad esprimere meglio".
Cosa dice a suo fratello-allenatore Davide e pensa a quando soffriva il fatto che lui era più forte, il predestinato? "Dico grazie. Sono orgogliosa di lui e della nostra famiglia, abbiamo fatto qualcosa di speciale. Noi da bambini ci siamo sempre divertiti e continuiamo a farlo".
Da bambina aveva in mente quest’oro? "No. Cosa fosse l’oro olimpico ho cominciato a capirlo a Vancouver 2010 guardando Razzoli vincerlo. Ero lì. Solo se provi certe esperienze ti rendi conto cosa significano, cosa vuol dire essere qua e provare a vincere una medaglia".
Ha una dedica speciale? "A me stessa. Per una volta posso farmela. E a tutte le persone che in questo anno particolare ci sono state e mi hanno permesso di essere qui ed esprimermi al meglio".
Cosa racconterà di questa giornata ai suoi figli? "Non so se gliela racconterò, non sono una che se la tira. E poi credo che i bambini non vadano instradati, ma che vivano le loro esperienze".
Sta scrivendo la storia di questo sport, battendo tutti i record di longevità. "Io più vado avanti e meno mi manca l’energia. Sinceramente non mi sento più vecchia. Mi sembra di avere più esperienza, di saper di riuscire a gestire varie situazioni in maniera diversa, di comportarmi in maniera diversa, soprattutto di reagire in maniera differente. E quindi sono più forte".
C’è ancora tanto sci nel suo futuro? "Questo non lo so. Come detto io vivo nel qui e ora. Manco al gigante di domenica penso".
Allora come sta vivendo queste Olimpiadi? "A parte le due ore e passa quotidiane di fisioterapia, guardo le Olimpiadi. Come sapete io sono una malata di sport. Ieri per esempio mi sono guardata l’hockey, un po’ di pattinaggio artistico, lo slittino. Ragazze e ragazzi sono stati magnifici. Mi emoziona la gente che vince".
