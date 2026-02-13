Sensazioni, aneddoti, verità e futuro: Federica Brignone si confessa dopo l'oro alle Olimpiadi

Federica, si rende conto di quello che ha combinato? "Se penso che dieci mesi fa non sapevo neppure se sarei potuta tornare a rimettere gli sci, figuriamoci a gareggiare... Beh, mi dico che questo è un vero capolavoro di testa e perseveranza, qualcosa di speciale".

Dica la verità: ci credeva? "Sapevo che avevo qualche chance da podio, ma che dovevo essere intelligente, tattica, perfetta. L’oro però no, quello pensavo fosse impossibile. Ma queste sono le Olimpiadi, la gara di un giorno in cui tutto può succedere".

Tre aprile, giorno dell’infortunio, e 12 febbraio, quello dell’oro: quale ricorderà di più? "Quest’oro sarà per sempre nel mio cuore, ma non cancella il dolore di questi mesi e quello che ho ancora e sempre. Quello puoi solo accettarlo".

Cosa le ha insegnato l’infortunio? "A non essere troppo cattiva con me stessa, che ci sono cose che non puoi controllare. Io prima le cose nella mia vita le facevo accadere, ora ho imparato che non va sempre così".

Sul podio cantava l’inno sorridente, nessuna lacrima... "Con quello che ho passato in questi dieci mesi so cosa c’è dietro ed è stato un momento che mi sono proprio goduta. In realtà ha emozionato più vedere mia mamma e i miei due fratelli Davide e Nicolò che piangevano".

Com’è stato l’abbraccio del presidente Mattarella? "Come al solito è stato umilissimo e gentile. Mi ha detto che era orgoglioso di me e quello che mi ha reso ancora più felice".

Portabandiera alla cerimonia d’apertura, oro davanti a Mattarella e con le Frecce Tricolori... "Già, è un film di quelli che non ci credi perché dici: ma non è possibile che finisce così. Troppo a lieto fine. Di quelli che quasi non ti piacciono perché troppo a lieto fine".