Mini, da Dubai a Milano-Cortina: la passione Juve, Dybala nel cuore e Sinner...

Portabandiera, ma che portabandiera! È l’unico atleta di San Marino a queste Olimpiadi. Solo più che mai, racconta lui pensando ai compagni che verranno soltanto a fare il tifo. Specialità slalom: gigante e speciale. "Ma vado meglio nel gigante". Rafael Mini ha 17 anni, bellezza dell’età e delle speranze, studente a Novafeltria, provincia di Rimini ("Ero indeciso tra San Marino e l’estero… cioè l’Italia"), ha provato di tutto un po’. Ma poi lo sci ha segnato la via e promette lui: "Non lo tradirò mai". Vede calcio e tifa Juve. Sciatore per merito del papà: prima sciatore, poi snowboarder. "Ma negli ultimi anni è tornato allo sci, credo grazie a me".
Sciatore a San Marino. Com’è cominciato? "A tre anni su una pista in plastica. Poi sono entrato in uno sci club e le cose si sono fatte più serie. E ora sono qui".
Cosa significa sciare sulla plastica? "Come fossi sul ghiaccio. Lo sci non sprofonda nella neve, rimane in superficie. Comunque è diverso che sciare su neve".
Più difficile andare per neve? "No, in realtà più semplice. Quando inizi con delle difficoltà poi diventa semplice. Ti dà una mano".
A Dubai si è qualificato ai Giochi. La pista in un mall… "Vero: una bella esperienza. Anche se non semplice, perché la neve era diversa. Non uguale ad altri capannoni dove era solo ghiaccio. Era sparata e molto farinosa".
Ma era proprio Dubai? "Certo al Dubai mall. Strano davvero: un centro commerciale. Al chiuso. Anche se non vedi le parti interne. Sei come in un frigo. Solo nella parte finale c’era una visuale sui negozi. Poi questi pazzi di Dubai avevano messo anche i pinguini".
Pericoloso lasciarsi distrarre? "La pista era abbastanza alta, non si vedevano. Sul tracciato sei concentrato. Mi sono qualificato all’ultimo giorno. Ho gareggiato anche in Lituania, dove metà pista è su una collina e metà costruita".
Aspettative in questi Giochi? "Divertirmi e godermi al massimo l’esperienza: conta questo".
La passione per il calcio e il tifo per la Juve
Mamma argentina. Argentina patria del football... "Ci sono andato 5-6 volte, l’ultima tre anni fa. Mi piace il calcio, non lo seguo regolarmente per gli impegni. Quando gioca la Juve mi tengo informato. In Argentina, l’ultima volta, siamo andati a vedere lo stadio del Boca. Bello che in un posto così povero ci sia tanta dedizione allo sport".
Un giudizio sulla Juve odierna? "Spalletti ha fatto un ottimo lavoro. Rimesso in sesto una squadra che non stava performando come poteva. Nelle ultime due partite ci sono stati un po’ di errori, ma si riprenderà. A me piace Kalulu, giocatore che non ha mai lasciato il campo ed è fondamentale. Poi nel cuore ho Dybala, che mi ha cresciuto: quando ero piccolo guardavo la Juve e c’era lui che mi faceva sognare".
Solo calcio o interessi anche per altri sport? "Da piccolo ero molto indeciso. Ho provato calcio, tennis, nuoto, bici, atletica, un po’ di tutto. Seguo lo sci, il ciclismo, il tennis. Vedo gente che ha il fisico per tenere 5 ore senza demordere o a spingere in bici: sono forti".
Tre campioni preferiti e perché? "Pogacar, Sinner e Leclerc. Sinner ha freddezza, non si fa sopraffare da emozioni. Pogacar ha un po’ di tutto: forte, determinato. Leclerc è talento puro e va apprezzata la tenacia ad inseguire un Mondiale con una macchina che non è da mondiale".
Invece le qualità di Rafael? "Non emergo in una cosa particolare, ma faccio tutto abbastanza bene. Devo incrementare la forza muscolare. Nello sci contano le sensazioni e mai farsi sopraffare dalle pressioni".
Lo sciatore preferito? "Il norvegese McGrath, uno tra i più forti. Mi piace per tecnica e sensazioni favolose. Vorrei imitarlo. Nel passato l’austriaco Marcel Hirscher: un fenomeno. Poi anche Tomba, ma era più un cavallo pazzo. Forte nella muscolatura, fortissimo tecnicamente: faceva recuperi impressionanti. Altri sarebbero implosi. Invece lui restava dentro e magari vinceva la gara".
Ma l’animo di Rafael è solo sportivo o c’è altro? "Ho suonato il violino. Purtroppo solo per un anno. Non era compatibile con gli impegni. Era più importante seguire lo sport. Quando suoni devi essere concentrato e pensare a quello. Invece quando ti alleni liberi la testa: meglio così".
Portabandiera, ma che portabandiera! È l’unico atleta di San Marino a queste Olimpiadi. Solo più che mai, racconta lui pensando ai compagni che verranno soltanto a fare il tifo. Specialità slalom: gigante e speciale. "Ma vado meglio nel gigante". Rafael Mini ha 17 anni, bellezza dell’età e delle speranze, studente a Novafeltria, provincia di Rimini ("Ero indeciso tra San Marino e l’estero… cioè l’Italia"), ha provato di tutto un po’. Ma poi lo sci ha segnato la via e promette lui: "Non lo tradirò mai". Vede calcio e tifa Juve. Sciatore per merito del papà: prima sciatore, poi snowboarder. "Ma negli ultimi anni è tornato allo sci, credo grazie a me".
Sciatore a San Marino. Com’è cominciato? "A tre anni su una pista in plastica. Poi sono entrato in uno sci club e le cose si sono fatte più serie. E ora sono qui".
Cosa significa sciare sulla plastica? "Come fossi sul ghiaccio. Lo sci non sprofonda nella neve, rimane in superficie. Comunque è diverso che sciare su neve".
Più difficile andare per neve? "No, in realtà più semplice. Quando inizi con delle difficoltà poi diventa semplice. Ti dà una mano".
A Dubai si è qualificato ai Giochi. La pista in un mall… "Vero: una bella esperienza. Anche se non semplice, perché la neve era diversa. Non uguale ad altri capannoni dove era solo ghiaccio. Era sparata e molto farinosa".
Ma era proprio Dubai? "Certo al Dubai mall. Strano davvero: un centro commerciale. Al chiuso. Anche se non vedi le parti interne. Sei come in un frigo. Solo nella parte finale c’era una visuale sui negozi. Poi questi pazzi di Dubai avevano messo anche i pinguini".
Pericoloso lasciarsi distrarre? "La pista era abbastanza alta, non si vedevano. Sul tracciato sei concentrato. Mi sono qualificato all’ultimo giorno. Ho gareggiato anche in Lituania, dove metà pista è su una collina e metà costruita".
Aspettative in questi Giochi? "Divertirmi e godermi al massimo l’esperienza: conta questo".