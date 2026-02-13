Mini, da Dubai a Milano-Cortina: la passione Juve, Dybala nel cuore e Sinner...

Portabandiera, ma che portabandiera! È l’ unico atleta di San Marino a queste Olimpiadi . Solo più che mai, racconta lui pensando ai compagni che verranno soltanto a fare il tifo. Specialità slalom: gigante e speciale . "Ma vado meglio nel gigante". Rafael Mini ha 17 anni, bellezza dell’età e delle speranze, studente a Novafeltria, provincia di Rimini ("Ero indeciso tra San Marino e l’estero… cioè l’Italia"), ha provato di tutto un po’. Ma poi lo sci ha segnato la via e promette lui: "Non lo tradirò mai". Vede calcio e tifa Juve . Sciatore per merito del papà: prima sciatore, poi snowboarder. "Ma negli ultimi anni è tornato allo sci, credo grazie a me".

Sciatore a San Marino. Com’è cominciato? "A tre anni su una pista in plastica. Poi sono entrato in uno sci club e le cose si sono fatte più serie. E ora sono qui".

Cosa significa sciare sulla plastica? "Come fossi sul ghiaccio. Lo sci non sprofonda nella neve, rimane in superficie. Comunque è diverso che sciare su neve".

Più difficile andare per neve? "No, in realtà più semplice. Quando inizi con delle difficoltà poi diventa semplice. Ti dà una mano".

A Dubai si è qualificato ai Giochi. La pista in un mall… "Vero: una bella esperienza. Anche se non semplice, perché la neve era diversa. Non uguale ad altri capannoni dove era solo ghiaccio. Era sparata e molto farinosa".

Ma era proprio Dubai? "Certo al Dubai mall. Strano davvero: un centro commerciale. Al chiuso. Anche se non vedi le parti interne. Sei come in un frigo. Solo nella parte finale c’era una visuale sui negozi. Poi questi pazzi di Dubai avevano messo anche i pinguini".

Pericoloso lasciarsi distrarre? "La pista era abbastanza alta, non si vedevano. Sul tracciato sei concentrato. Mi sono qualificato all’ultimo giorno. Ho gareggiato anche in Lituania, dove metà pista è su una collina e metà costruita".

Aspettative in questi Giochi? "Divertirmi e godermi al massimo l’esperienza: conta questo".