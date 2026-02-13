Tuttosport.com
Passler riammessa a Milano-Cortina dopo il caso doping: "Ora posso concentrarmi sul biathlon"

La 24enne era risultata positiva al Letrozolo durante un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio
La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria, scattata dopo una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio. Sul caso è stato riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi. 

La felicita di Rebecca Passler

Ricevuta la bella notizia, la 24enne biatleta di Brunico ha commentato: "Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon”. Grande soddisfazione anche per il Presidente della Fisi, Flavio Roda, che dichiara: "La Federazione accoglie con piacere l’esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra”

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

