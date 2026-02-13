Klaebo immortale, oro anche nella 10 km alle Olimpiadi. Bene Carollo

TRENTO - È la mattina della 10 chilometri con partenza ad intervalli, e in tecnica libera, delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 da Tesero (frazione Lago) che consacra l’immortalità sportiva di Johannes Hoesflot Klaebo all'8° oro olimpico nonché 10ª medaglia olimpica in carriera. Il fuoriclasse norvegese ha vinto tutte le gare nei Mondiali casalinghi di Trondheim e ha voluto confermare la sua egemonia assoluta prendendosi anche la medaglia d'oro dove non aveva mai vinto (individuale distance)...con brivido.

Infatti ad insidiare il successo del fenomeno è stato il connazionale Einar Hedegart che fino all'ultimo è stato in lotta per l'oro arrivando ad avere 7 decimi di vantaggio a 1 km dall'arrivo, ma proprio nel finale - dove Klaebo si è scatenato - ha ceduto di colpo chiudendo al 3° posto a 14" da Klaebo! Medaglia d'argento al francese Mathis Desloges (+4.9"). Per la batteria azzurri migliore a traguardo Martino Carollo con un grande 7° posto a 39.6" dalla vetta. In Top 20 annche Simone Dapra (17°). Klaebo, che ha già vinto in questa edizioni dei Giochi l'oro nella sprint e nella Skiathlon 10 + 10 km, sale a 3 ori e punta al jackpot (6/6) al quale nessuno è mai riuscito.

