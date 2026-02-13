“Fontana? Chi la conosce”, Sighel e Arianna tra oro e repliche al veleno. “Non meritano attenzione”

"Le polemiche di Pietro Sighel? Sinceramente ieri non avevo ancora letto, oggi l'ho fatto, non meritano assolutamente la mia attenzione". Lo ha dichiarato Arianna Fontana, medaglia d'argento nei 500m donne short track a Milano Cortina 2026, dopo le polemiche di Pietro Sighel, compagno di squadra nella staffetta mista. "Se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio ad allenarmi con loro in vista delle staffette, me ne sarei restata all'estero".
La polemica di Sighel
Fanno ancora discutere le parole di Pietro Sighel sulla sua compagna di squadra insieme a Thomas Nadalini ed Elisa Confortola nella staffetta che martedì ha regalato uno splendido oro all’Italia. Durante un'intervista rilasciata a La Repubblica, alla domanda sulla campionessa, Sighel ha risposto secco: "Arianna Fontana? Ma chi la conosce". L'azzurro ha poi continuato così la sua polemica: "Da otto anni si allena all’estero, è una sua scelta. Di sicuro con lei non siamo una squadra, se non per i due minuti e mezzo in pista. Quelle davvero brave sono le nostre ragazze, che hanno saputo fare squadra e crescere anche senza di lei".