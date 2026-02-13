“Fontana? Chi la conosce”, Sighel e Arianna tra oro e repliche al veleno. “Non meritano attenzione”

"Le polemiche di Pietro Sighel ? Sinceramente ieri non avevo ancora letto, oggi l'ho fatto, non meritano assolutamente la mia attenzione". Lo ha dichiarato Arianna Fontana , medaglia d'argento nei 500m donne short track a Milano Cortina 2026 , dopo le polemiche di Pietro Sighel, compagno di squadra nella staffetta mista. "Se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio ad allenarmi con loro in vista delle staffette, me ne sarei restata all'estero".

Milano-Cortina 2026, il medagliere in tempo reale

La polemica di Sighel

Fanno ancora discutere le parole di Pietro Sighel sulla sua compagna di squadra insieme a Thomas Nadalini ed Elisa Confortola nella staffetta che martedì ha regalato uno splendido oro all’Italia. Durante un'intervista rilasciata a La Repubblica, alla domanda sulla campionessa, Sighel ha risposto secco: "Arianna Fontana? Ma chi la conosce". L'azzurro ha poi continuato così la sua polemica: "Da otto anni si allena all’estero, è una sua scelta. Di sicuro con lei non siamo una squadra, se non per i due minuti e mezzo in pista. Quelle davvero brave sono le nostre ragazze, che hanno saputo fare squadra e crescere anche senza di lei".