Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

“Fontana? Chi la conosce”, Sighel e Arianna tra oro e repliche al veleno. “Non meritano attenzione”

L'atleta azzurra campionessa nello short track ha risposto così al suo compagno di squadra
2 min
“Fontana? Chi la conosce”, Sighel e Arianna tra oro e repliche al veleno. “Non meritano attenzione” © GettyImages

"Le polemiche di Pietro Sighel? Sinceramente ieri non avevo ancora letto, oggi l'ho fatto, non meritano assolutamente la mia attenzione". Lo ha dichiarato Arianna Fontana, medaglia d'argento nei 500m donne short track a Milano Cortina 2026, dopo le polemiche di Pietro Sighel, compagno di squadra nella staffetta mista. "Se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio ad allenarmi con loro in vista delle staffette, me ne sarei restata all'estero".

Milano-Cortina 2026, il medagliere in tempo reale

La polemica di Sighel

Fanno ancora discutere le parole di Pietro Sighel sulla sua compagna di squadra insieme a Thomas Nadalini ed Elisa Confortola nella staffetta che martedì ha regalato uno splendido oro all’Italia. Durante un'intervista rilasciata a La Repubblica, alla domanda sulla campionessa, Sighel ha risposto secco: "Arianna Fontana? Ma chi la conosce". L'azzurro ha poi continuato così la sua polemica: "Da otto anni si allena all’estero, è una sua scelta. Di sicuro con lei non siamo una squadra, se non per i due minuti e mezzo in pista. Quelle davvero brave sono le nostre ragazze, che hanno saputo fare squadra e crescere anche senza di lei".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS