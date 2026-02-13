Ghiotto e Lorello deludono nel pattinaggio velocità: niente medaglie, entrambi fuori dal podio

MILANO - Al Milano Speed Skating Stadium vanno in scena i 10000 metri maschili di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con Davide Ghiotto (detentore del record del mondo con 12:25.69) che manca l'appuntamento con il podio chiudendo al 6° posto. Il campione del mondo in carica, arrivato non al meglio della condizone a questi Giochi, ha ceduto nella seconda parte della sua batteria dopo un avvio promettente. Medaglia d'oro per il ceco (19 enne) Metoděj Jílek davanit al polacco Semirunniy e al veterano olandese Bergsma (40 anni).

La gara

Riccardo Lorello (bronzo nei 5000) è il primo a scendere in pista nella prima batteria dominando la sfida contro il danese Thorup (ritirato ai 7000) con il tempo di 12:56.22 (chiuderà poi 8°). Il polacco Vladimir Semirunniy si prende la vetta 12:39.08 prima delle ultime 3 batterie dove arriva il momento di Ghiotto. L'azzurro scende in pista contro l'olandese Bergsma e prende subito le redini girando con un buon ritmo ma con un ritatrdo di 3.7" da Semirunniy ai 5000 metri. Seconda parte di gara decisiva dove, però, Davide crolla nei crono con il rivale olandese che rimonta e negli ultimi 2000 mentri si prende la batteria in 12:40.48 per il 2° posto nella graduatoria. Per Ghiotto 12:46.72 che gli vale il 4° posto.

Con Ghiotto fuori dai giochi medaglia riflettori puntati sul giovane ceco Metoděj Jílek che non tradisce con 12:33.44 - rifilando 5.65" a Semirunniy - per prendersi l'oro!