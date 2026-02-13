Lindsey Vonn verso la quarta operazione: "E poi un'altra... La strada è lunga, sono preoccupata"

Il messaggio

"Grazie a tutti quelli che mi stanno mandando messaggi, peluche - dice la sciatrice Usa, ricoverata a Treviso -. Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga. In questo momento sono abbastanza preoccupata, sono in ospedale immobile. Mi fanno visita molti amici e familiari, mi sento fortunata ad avere tante persone intorno". Poi un messaggio alla squadra a stelle e strisce impegnata ai Giochi: "Forza team Usa, siete splendidi da vedere. Avanti così, vi guardo".