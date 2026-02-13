Lindsey Vonn verso la quarta operazione: "E poi un'altra... La strada è lunga, sono preoccupata"

TREVISO - Altro intervento per Lindsey Vonn. "Domani dovrò sottopormi alla quarta operazione, poi tornerò a casa, ma avrò bisogno di farne ancora un'altro", dice la campionessa americana in un post su Instagram in cui aggiorna sulle sue condizioni dopo la terribile caduta durante la discesa libera ai Giochi di Milano Cortina.
Il messaggio
"Grazie a tutti quelli che mi stanno mandando messaggi, peluche - dice la sciatrice Usa, ricoverata a Treviso -. Tutto questo è bellissimo, mi ha aiutato molto. Sono stati giorni difficili in ospedale, ricomincio a sentirmi me stessa ma davanti a me ho una strada molto lunga. In questo momento sono abbastanza preoccupata, sono in ospedale immobile. Mi fanno visita molti amici e familiari, mi sento fortunata ad avere tante persone intorno". Poi un messaggio alla squadra a stelle e strisce impegnata ai Giochi: "Forza team Usa, siete splendidi da vedere. Avanti così, vi guardo".