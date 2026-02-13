Jacquelin nel segno di Pantani: via bandana e occhiali, l'omaggio al Pirata è da brividi

Emilien Jacquelin, asso francese del biathlon, ha reso omaggio a Marco Pantani durante le gare delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 . L’atleta transalpino, infatti, si è reso protagonista di un gesto iconico per il ‘ Pirata ’, suo idolo d’infanzia: si è tolto occhiali e bandana prima di scattare in salita e lanciare l’attacco ai suoi avversari. Proprio come Pantani.

Il post per Pantani

Jacquelin, che ha gareggiato con l'orecchino che fu proprio di Pantani, alla fine si è piazzato al quarto posto. “Ho sognato per anni queste Olimpiadi in Italia. L’Italia, terra di Marco Pantani - aveva scritto Jacquelin una settimana fa su Instagram - Marco è colui che mi ha fatto venire voglia di fare sport. Il suo carattere, il suo brio, quelle sue fughe solitarie. Il Galibier. La doppietta Giro-Tour 1998. Da piccolo, mio padre ci aveva comprato la cassetta del Tour 1998. Da allora, non ho mai smesso di ammirare quel Pirata. Volevo essere come lui. Non solo vincere le gare, ma emozionarmi ed emozionare. Fare rimonte spettacolari. Essere audace. Questa visione dello sport mi accompagna da quando avevo 5 anni. Pantani rappresenta l’audacia, il brio, il coraggio di attaccare quando nessuno osa farlo. È il mio modo di rendergli omaggio. Di dirgli grazie. Di dimostrargli che la sua eredità è ancora viva”.