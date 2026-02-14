Tuttosport.com
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 14 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Ecco gli eventi del giorno ai giochi Olimpici e gli azzurri che gareggeranno: altre occasioni per impreziosire il medagliere
5 min

Una nuova giornata dei Giochi di Milano-Cortina 2026 è pronta ad entrare nel vivo. Nella giornata di San Valentino, il team Italia spera di far innamorare ancora di più tutto lo stivale con la conquista di altri preziosi metalli che possano impreziosire un medagliere che vede gli azzurri al secondo posto, al momento davanti agli Stati Uniti e dietro solo alla Norvegia che ha lo stesso numero di medaglie (18) ma due ori in più (8 contro 6). L'ultima soddisfazione per il nostro team è arrivata nella giornata di ieri dallo snowboard con una super Moioli che ha portato a casa il bronzo. Oggi occhi sul gigante maschile con Vinatzer e De Aliprandini, il bitahlon con Vittozzi e Wierer e in serata lo short track con Sighel.

Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.

Milano-Cortina 2026, il medagliere in tempo reale.

Il programma del 14 febbraio

9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6

9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone

10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6 

10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche 

10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale 

11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale 

11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale 

11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali 

11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo 

11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro 

12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia 

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia 

12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6 

13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche 

14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada, Germania-USA 

14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile 

16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia 

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 3: Canada-Germania

17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili 

17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round

18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche 

18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno 

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA 

19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche) 

19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche 

19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale 

20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche) 

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale 

21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche) 

21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Danimarca 

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 4: Finlandia-Svizzera

21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali 

22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali 

22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B 

22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

