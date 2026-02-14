Programma Olimpiadi Milano-Cortina 14 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Una nuova giornata dei Giochi di Milano-Cortina 2026 è pronta ad entrare nel vivo. Nella giornata di San Valentino, il team Italia spera di far innamorare ancora di più tutto lo stivale con la conquista di altri preziosi metalli che possano impreziosire un medagliere che vede gli azzurri al secondo posto, al momento davanti agli Stati Uniti e dietro solo alla Norvegia che ha lo stesso numero di medaglie (18) ma due ori in più (8 contro 6). L'ultima soddisfazione per il nostro team è arrivata nella giornata di ieri dallo snowboard con una super Moioli che ha portato a casa il bronzo. Oggi occhi sul gigante maschile con Vinatzer e De Aliprandini, il bitahlon con Vittozzi e Wierer e in serata lo short track con Sighel.
Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina
Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.
Milano-Cortina 2026, il medagliere in tempo reale.
Il programma del 14 febbraio
9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6
9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Giappone
10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6
10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche
10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale
11.00 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, ottavi di finale
11.20 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, quarti di finale
11.35 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, semifinali
11.46 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per il bronzo
11.48 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, finale per l’oro
12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Slovacchia
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Lettonia
12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6
13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche
14.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Cechia-Gran Bretagna, Svezia-Cina, Svizzera-Canada, Germania-USA
14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile
16.00 SPEED SKATING – Team pursuit femminile, quarti di finale
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 3: Canada-Germania
17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili
17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round
18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Svizzera, Giappone-USA
19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche)
19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale
20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche)
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale
21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche)
21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Danimarca
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, quarto di finale 4: Finlandia-Svizzera
21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali
22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali
22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B
22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A