Programma Olimpiadi Milano-Cortina 14 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Una nuova giornata dei Giochi di Milano-Cortina 2026 è pronta ad entrare nel vivo. Nella giornata di San Valentino, il team Italia spera di far innamorare ancora di più tutto lo stivale con la conquista di altri preziosi metalli che possano impreziosire un medagliere che vede gli azzurri al secondo posto, al momento davanti agli Stati Uniti e dietro solo alla Norvegia che ha lo stesso numero di medaglie (18) ma due ori in più (8 contro 6). L'ultima soddisfazione per il nostro team è arrivata nella giornata di ieri dallo snowboard con una super Moioli che ha portato a casa il bronzo. Oggi occhi sul gigante maschile con Vinatzer e De Aliprandini, il bitahlon con Vittozzi e Wierer e in serata lo short track con Sighel.