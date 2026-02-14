Lo psicologo di Fisi, Juve e Federvolley: "Brignone, Fontana, Lollobrigida: sono gli ori della mente”

INVIATO A CORTINA - Nella mente delle donne che trasformano le difficoltà in oro. Fonti di ispirazione per chi crede di non potercela fare. Specie i giovani, in questo mondo che rotola verso il disastro, la mancanza di speranza. Federica Brignone, Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida . Tre storie diverse. Il miracolo dell’oro in superG dieci mesi dopo un infortunio che avrebbe fatto smettere di sciare chiunque. La straordinarietà dell’highlander che vince battaglie su battaglie abbattendo nemici, generazione dopo generazione. La meraviglia di una mamma che supera i limiti culturali e demolisce anche gli haters. Con la testa, la chiave. Ce lo spiega Beppe Vercelli , responsabile dell’Area Psicologica di Juventus , Federsci e Federvolley, dieci Olimpiadi come psicologo del Coni e giovedì al cancelletto di partenza con Federica. Professor Vercelli, ci racconta cosa c’è dietro l’oro di Brignone? «Prima della gara era leggermente tesa, ma della giusta tensione. Aveva voglia. Che poteva farcela l’ha e l’abbiamo capito il giorno prima, quando ha fatto due giri di gigante pazzeschi. Veniva dal momento di difficoltà di martedì, quando è andata ad allenarsi a Pozza ma non è riuscita neppure a mettere gli scarponi per il male. Per superarlo abbiamo lavorato, anche con l’ipnosi».

Molti alla parola si irrigidiscono. «Vero, anche tra colleghi psicologi. Non sanno di cosa si tratta. In realtà è un stato del quale per fortuna la natura ci ha dotato. Aumenta la connessione corpo-mente, potenzia la capacità di introspezione e guarigione. In pratica è uno stato di coscienza in cui se sai fare una cosa, riesci a farla meglio». L’avete usata per gestire il dolore? «Sì, è una tecnica che viene sfruttata anche in ambito clinico. Trasforma il dolore in una sensazione. Fede dal punto di vista della prestazione aveva già tutto quello che serviva, ma per performare aveva bisogno di non farsi condizionare dal dolore». Come c’è riuscita? «Allenandosi mentalmente. Ogni movimento è anticipato da un’immagine mentale, bisognava sostituire quelle bloccate dall’incidente con quelle che le appartengono da sempre. Con lei funziona perché è predisposta. Pratica meditazione da tanto tempo».

Come si fa a “immaginare” di gareggiare alle Olimpiadi quando i medici ti dicono che potresti non camminare più normalmente? «Io avevo la passione per il parapendio. Ho avuto un brutto incidente. Lo ricordo come l’esperienza più importante della mia vita. Ti nasce dentro la voglia pazzesca di andare contro anche al parere dei medici, di dimostrargli il contrario. Fede l’ha fatto. Ma ne ero sicuro». Come fa a dirlo? «Le racconto un retroscena. Il giorno prima, mentre sul pullmino salivamo in pista per capire se sarebbe riuscita a gareggiare, le ho detto: Fede, hai fatto una vita bellissima, hai incontrato in sacco di persone anche famose, hai visto posti meravigliosi... Lei mi ha guardato e risposto: sì, ma tutto questo non ha senso a me interessa solo vincere. Era sincera, pura. Ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Era pronta».