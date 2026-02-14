Carola Mangiarotti e il record di Arianna Fontana: “Cattiva come papà!”

C’è un numero che ricorre ed accomuna Edo Mangiarotti, grande re della scherma, e Arianna Fontana, regina degli sport invernali. Un filo di Arianna nel nome del “6”. Berlino 1936 la prima Olimpiade di Mangiarotti, Torino 2006 la prima della Fontana, Milano-Cortina 2026 Arianna ed Edo pareggiano un record italiano: sono 13 medaglie olimpiche a testa. E, forse non a caso, entrambi sono stati due volte portabandiera. Carola Mangiarotti, lei figlia di Edo ma anche atleta della scherma alle Olimpiadi, che dice: caso o disegno del destino? «Non ci avevo pensato: è un segno, erano destinati ad avere qualcosa in comune. Anche se papà aveva il 17, come numero portafortuna. Mi fa piacere, vorrei conoscere Arianna, magari al sorpasso. E sono certa: in questi Giochi ci sarà». Le spiace che il record debba passare di mano? «Sono fatti per essere abbattuti, dopo 66 anni è logico che quello di mio papà venga eguagliato e superato. Sembra che Arianna abbia lo spirito vincente. Papà ne sarebbe stato fiero, avrebbe fatto il tifo. Da vecchio a giovane. Posto che lei poteva essere una nipote per l’età. E credo le avrebbe suggerito: non mollare, vai avanti. Detto da uno arrivato ai 41 anni. Lei ne ha 35. Chissà, potrebbe raggiungere non dico Phelps, ma qualcuno appena sotto. Papà è stato 4° o 5°, ora è un po’ sceso: 10°. Ma sempre primo della scherma nel mondo».