Carola Mangiarotti e il record di Arianna Fontana: “Cattiva come papà!”

C’è un numero che ricorre ed accomuna Edo Mangiarotti, grande re della scherma, e Arianna Fontana, regina degli sport invernali. Un filo di Arianna nel nome del “6”. Berlino 1936 la prima Olimpiade di Mangiarotti, Torino 2006 la prima della Fontana, Milano-Cortina 2026 Arianna ed Edo pareggiano un record italiano: sono 13 medaglie olimpiche a testa. E, forse non a caso, entrambi sono stati due volte portabandiera. Carola Mangiarotti, lei figlia di Edo ma anche atleta della scherma alle Olimpiadi, che dice: caso o disegno del destino? «Non ci avevo pensato: è un segno, erano destinati ad avere qualcosa in comune. Anche se papà aveva il 17, come numero portafortuna. Mi fa piacere, vorrei conoscere Arianna, magari al sorpasso. E sono certa: in questi Giochi ci sarà». Le spiace che il record debba passare di mano? «Sono fatti per essere abbattuti, dopo 66 anni è logico che quello di mio papà venga eguagliato e superato. Sembra che Arianna abbia lo spirito vincente. Papà ne sarebbe stato fiero, avrebbe fatto il tifo. Da vecchio a giovane. Posto che lei poteva essere una nipote per l’età. E credo le avrebbe suggerito: non mollare, vai avanti. Detto da uno arrivato ai 41 anni. Lei ne ha 35. Chissà, potrebbe raggiungere non dico Phelps, ma qualcuno appena sotto. Papà è stato 4° o 5°, ora è un po’ sceso: 10°. Ma sempre primo della scherma nel mondo».
"Epoche e contesti diversi"
Campioni, lui e lei, vissuti in epoche e mondi diversi… «Epoche e contesti diversi. Nel pattinaggio serve grande velocità e determinazione. La scherma racchiude altre qualità. Alla base di tutto c’è il carattere da vincenti. Come Valentina Vezzali, che papà vide sua erede. Nel pattinaggio ci sono tante specialità. Nella scherma se ne fa una sola, anche se papà volle dimostrare di essere forte non solo nella spada, ma pure nel fioretto. E ci riuscì. Era un fuoriclasse. E questa storia del primato mi fa capire che è stato un mito». Edo vinse tutto usando bene le mani, Arianna i piedi… «Vero. Lui con mani, braccia, coordinazione e testa. Lei con gambe, testa e velocità. Inoltre nel grande campione subentra la voglia di arrivare. Visto la Lollobrigida? Morire in pista o pedana, ma mettercela tutta. Sono da ammirare. Chi vince tanto ha carattere tosto. I buoni, altruisti e tranquilli molto meno. Io non ero così determinata. Vincono i cattivi».
Arianna ed Edo, caratteri simili
Arianna ed Edo, caratteri simili? «Lo vedo nella determinazione a non smettere. Voglia di primeggiare. Da ragazza mi allenavo con lui: aveva 60 anni passati, io ero in Nazionale. Magari mettevo belle stoccate e diceva: brava! Ma gli scocciava. Anche con sua figlia non voleva perdere. Malagò due anni fa mi disse: l’unica che potrà eguagliare tuo padre sarà la Fontana». La medaglia olimpica di cui fu più orgoglioso? «Tutte. Per i Giochi, frequentati da dirigente, si era costruito una coccarda con 13 distintivi a rappresentare i 13 ori. Andava fiero di Helsinki ’52: due ori e due argenti in fioretto e spada. Ma anche per Roma, aveva 41 anni. Faceva già il dirigente, il giornalista. Eppure: un oro e un argento. Berlino ’36 lo colpì nel bene e nel male del periodo. Londra ‘48 la più faticosa: dopo la guerra l’Italia trovò giurie ostili. Gli tolsero un oro. Poi ci furono le scuse». Cosa avrebbe pensato di questa escalation femminile? «Avrebbe apprezzato. Ha fatto in tempo a vederne una parte. Da notare che sua madre è stata donna pioniera, da sola in mezzo agli uomini: la prima a tirar di spada e pure contro i maschi». Carola, il ricordo resta a Milano con la sala Mangiarotti… «Dovremo lasciare la nostra sede della scherma. Sto cercandone un’altra. Non voglio che il nome della famiglia sparisca. Ma i prezzi d’affitto milanesi sono irragiungibili per una società dilettantistica. Speriamo in qualche buona novella». Sindaco di Milano e Coni, datevi da fare.
