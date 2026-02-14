Che shock per D'Antonio: cade in allenamento, l'esito degli esami è da brividi

La prima Olimpiade della carriera potrebbe essere già finita per Giada D'Antonio. La 16enne napoletana, la più giovane dell'Italia Team ai Giochi Invernali di Milano-Cortina e che ha avuto modo di debuttare nella combinata a squadre, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. L'azzurra è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.
Le condizioni di D'Antonio
La risonanza magnetica a cui è stata sottoposta, si legge in una nota della Fisi, "ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio destro, con sospetta rottura del legamento crociato anteriore. Le sue condizioni verranno ulteriormente valutate nel pomeriggio dalla Commissione Medica, che effettuerÃ un quadro definitivo della situazione".