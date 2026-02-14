Che shock per D'Antonio: cade in allenamento, l'esito degli esami è da brividi

La prima Olimpiade della carriera potrebbe essere già finita per Giada D'Antonio. La 16enne napoletana, la più giovane dell'Italia Team ai Giochi Invernali di Milano-Cortina e che ha avuto modo di debuttare nella combinata a squadre, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. L'azzurra è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.