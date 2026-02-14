Brignone: "Arrivata a Cortina con poche certezze, traguardo immenso. Spero che..."

L'impresa in super-G è un'iniezione di adrenalina ma il segreto di Federica Brignone è mantenere la calma. Dovrà essere questo l'approccio anche per domani, quando i Giochi di Milano-Cortina torneranno sull'Olympia delle Tofane per il gigante: prima manche alle 10, seconda alle 13.30.nInevitabilmente i riflettori saranno sulla 35enne valdostana, che fra le porte larghe ha vinto il titolo iridato un anno fa a Saalbach e che ai Giochi si è messa al collo un bronzo (2018) e un argento (2022). La pista di casa sarebbe l'ideale per completare la collezione. " Dopo la vittoria in supergigante sono state due giornate emotivamente bellissime ma toste, in cui la gente mi ha fatto sentire tutto il suo affetto - racconta la Brignone alla vigilia - Adesso mi sto calando nuovamente nell'atmosfera olimpica, spero di vivere la prossima gara con la stessa tranquillità con cui ho vissuto supergigante e discesa, sono arrivata a Cortina con poche certezze e altrettanto poco allenamento, senza i giorni di lavoro che avrei voluto mettere nelle gambe, ma in questo periodo sono abituata a vivere situazioni del genere. Devo fare il massimo con quello che ho , saranno 3' circa di performance, ciò che voglio fare è sfruttare la mia esperienza e la capacità tecnica".

Milano-Cortina, il medagliere in tempo reale

Brignone: "Sto cercando di recuperare energie"

Un po' di dolore c'è sempre "ma fisicamente mi sento bene, non ho grossi deficit. Oggi nell'ultimo allenamento era molto aggressiva, sto cercando di recuperare un po' di energie, intendo continuare a rimanere tranquilla". Il gigante di domani sarà anche l'ultima uscita olimpica di Sofia Goggia che, dopo il bronzo in discesa, ha messo in fila due cadute, prima in combinata e poi in super-G. La 33enne bergamasca si tiene stretta la medaglia conquistata sulle Tofane che "ha rappresentato un valore importante soprattutto per i fattori contingenti che mi hanno permesso di raggiungere l'obiettivo. Sono fiera di avere mantenuto i nervi saldi nonostante le urla della Vonn dopo la caduta, non era per nulla scontato. Portare a casa tre medaglie olimpiche in tre edizioni diverse è qualcosa di immenso. In supergigante ho vissuto una giornata molto dura, però devo anche dire che sono molto orgogliosa di come ho sciato fino al momento dell'uscita, ho dimostrato il mio valore fino a quel punto. Mi concentro sul valore espresso fino a quel momento, sarà un punto di partenza in vista del gigante".

Goggia sulle porte larghe: "Sto andando a sprazzi"

Le porte larghe non sono il suo habitat naturale: l'ultimo podio in Coppa del Mondo risale addirittura a otto anni fa, terza a Kranjska Gora, mentre il miglior risultato recente risale al 22 febbraio 2025, quarta al Sestriere. "In questa disciplina sto andando a sprazzi, spero di essere profondamente me stessa e viverla senza aspettative - chiosa la Goggia - Sono realista sul mio percorso in questi anni fra le porte larghe, alle Olimpiadi è una gara da vivere in serenità". A completare il quartetto azzurro ci saranno Lara Della Mea e Asja Zenere. Per la prima - vista la caduta in combinata di Goggia - sarà l'esordio in questa edizione ("Affronto questa esperienza con grande serenità"), prima assoluta a cinque cerchi per la 29enne di Bassano del Grappa: "L'obiettivo è entrare bene nella seconda manche per giocare le mie chances".