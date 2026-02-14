Tomba chiama, Braathen scoppia in lacrime. Telefonata da brividi a Milano-Cortina: “No, non posso…”

"Spero di poter essere un'ispirazione"

Braathen, visibilmente commosso ha dichiarato: "Non so cosa dire, un brasiliano campione olimpico nello sci alpino. Non posso crederci: nella prima manche sono stato solido, nella seconda sentivo di non essere veloce e inseguivo. Il primo oro olimpico del Brasile? Non è importante da quale nazioni arrivi e dal colore della tua pelle, se credi in qualcosa puoi farcela. Tutto è possibile.Oggi ho sciato seguendo completamente il mio intuito e il mio cuore, ed è questo che mi ha permesso di diventare campione olimpico. Non aveva nulla a che fare con la medaglia, non aveva nulla a che fare con la storia che avevo il potenziale di scrivere. Volevo solo sciare come la persona che sono. So che posso diventare il migliore al mondo, se ci riesco al massimo - aggiunge - Spero di poter ispirare alcuni ragazzi là fuori a credere che, nonostante ciò che indossano, nonostante il loro aspetto, nonostante la loro provenienza, possano seguire i propri sogni ed essere chi sono veramente. Perché questa è la vera fonte di felicità nella vita".

Braathen fino al 2023 ha rappresentato la Norvegia. Poi, però, l'annuncio a sorpresa del ritiro il 27 ottobre 2023, per via di alcuni contrasti avuti con la federsci norvegese per divergenze sugli sponsor. Dopo un paio di mesi di inattività, a marzo 2024 Braathen ha espresso la volontà di tornare in attività sotto la bandiera del Brasile, il Paese della mamma Alessandra

I complimenti di Alberto

A rendere ancor più magica la giornata del brasiliano sono stati i complimenti di Alberto Tomba che lo ha chiamato davanti alle telecamere di Eurosport: "Lucas, bravo! Congratulazioni. Una medaglia d'oro per il Brasile, ci stai credendo?", le parole dell'indimenticato campione azzurro, oro in gigante nel 1988 e nel 1992. "No, non posso", replica Braathen che si commuove. "Stai piangendo come me, sei il migliore", lo incoraggia Tomba e il neo campione olimpico ricambia: "Grazie mille leggenda".



