San Valentino di preservativi a Milano-Cortina: è arrivata la nuova scorta al Villaggio Olimpico

MILANO - Per San Valentino, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli organizzatori hanno promesso una nuova fornitura di preservativi gratuiti per i villaggi degli atleti , dopo la carenza avvenuta durante la settimana. Il comitato organizzatore italiano afferma che "le scorte di preservativi nei villaggi olimpici sono state temporaneamente esaurite a causa di una domanda superiore alle aspettative". I funzionari di Milano-Cortina affermano che "le scorte aggiuntive sono in fase di consegna e saranno distribuite in tutti i villaggi" entro lunedì , per poi essere rifornite regolarmente la prossima settimana.

Un regalo degli organizzatori

Fornire preservativi agli atleti olimpici è un 'regalo' degli organizzatori che si registra da decenni. Inizialmente per i Giochi in Italia c'erano solo 10.000 preservativi, rispetto ai 300.000 dei Giochi estivi di Parigi 2024. "Credo che ne siano stati usati 10.000 per 2.800 atleti, potete immaginare", ha dichiarato sabato il portavoce del Comitato Olimpico Internazionale Mark Adams. "Dimostra chiaramente che San Valentino è in pieno svolgimento nel villaggio", ha aggiunto. Le segnalazioni di assenza di preservativi nella prima settimana dei Giochi fanno seguito a quelle per la carenza di peluche delle mascotte ufficiali, Milo e Tina, nei giorni di apertura. Si sono rivelati più popolari del previsto nei negozi ufficiali di merchandising olimpico.