Programma Olimpiadi Milano-Cortina 15 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Il programma di domenica 15 febbraio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 promette grande spettacolo ed emozioni. Con l'Italia a caccia d nuove medaglie per impreziosire il medagliere degi Giochi Olimpici. In particolare spiccano le due prove a inseguimento del biathlon, lo slalom gigante femminile di sci alpino e la staffetta 4×7,5 km maschile di sci di fondo. Le gare delle Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.