Programma Olimpiadi Milano-Cortina 15 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Il programma di domenica 15 febbraio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 promette grande spettacolo ed emozioni. Con l'Italia a caccia d nuove medaglie per impreziosire il medagliere degi Giochi Olimpici. In particolare spiccano le due prove a inseguimento del biathlon, lo slalom gigante femminile di sci alpino e la staffetta 4×7,5 km maschile di sci di fondo. Le gare delle Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.
Programma 15 febbraio, gli italiani in gara
09:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Norvegia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
10:00 Bob: Monobob donne, manche 1 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
10:00 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 1 (da definire)
11:15 Biathlon: Inseguimento 12,5km uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin)
11:50 Bob: Monobob donne, manche 2 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro)
12:00 Sci di fondo: Staffetta 4×7,5km uomini (da definire)
13:30 Sci alpino: Slalom gigante donne, manche 2 (da definire)
13:45 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, quarti di finale (da definire)
14:05 Curling: Round robin donne, Italia – Danimarca (Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani)
14:15 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, semifinali (da definire)
14:35 Snowboard: Snowboard cross a squadre miste, finali (da definire)
14:45 Biathlon: Inseguimento 10km donne (Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)
16:00 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, quarti di finale (da definire)
17:03 Pattinaggio di velocità: 500m donne (Serena Pergher, Maybritt Vigl)
18:00 Skeleton: Prova a squadre miste (da definire)
18:45 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, primo turno (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
19:05 Curling: Round robin uomini, Italia – Cechia (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
19:30 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 1 (Miro Tabanelli)
19:45 Pattinaggio di figura: Coppie, programma corto (Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini)
19:57 Salto con gli sci: Individuale donne trampolino lungo, turno finale (ev. Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
20:15 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 2 (Miro Tabanelli)
21:00 Sci acrobatico: Big air uomini, qualificazione manche 3 (Miro Tabanelli)