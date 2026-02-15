Brignone in testa alla prima manche: "Estremamente facile. Ho messo i bastoncini fuori e..."

La soddisfazione di Federica: "Tutto facile"

La campionessa azzurra ha commentato così la sua ottima prima manche: "È talmente facile, perché la neve è facilissima. Il tracciato non è niente di speciale, è solo da andar dritto, a parte un po' le prime curve è abbastanza easy. Ho cercato di attaccare, di essere pulita e di essere intelligente sui cambiamenti di terreno. Ho fatto una manche corretta, a tutta, e mi è venuta. Atmosfera pazzesca qui? Al cancelletto ho sentito il rumore da giù, è bello e adrenalinico".

Sofia sorpresa: "Gara molto tirata"

Terzo posto per Sofia Goggia che ha pagato la parte alta della pista: "Non mi aspettavo di arrivare terza, infatti ero abbastanza perplessa. Non ho ancora visto i miei intertempi, sicuramente nella parte alta non mi sentivo in ritmo da gigante. È da tanto che non faccio una gara di gigante bene. Sotto qui mi sentivo veloce, però non sai mai, secondo me è una gara molto tirata come distacchi. La posizione comunque è buona, ora cerchiamo di stare concentrati. Il gigante è una disciplina a cui tengo molto, è la base anche per andar forti in velocità secondo me, ora stiamo concentrati, vediamo com'è la seconda manche"