Moioli e Sommariva argento nello snowboard: l'Italia supera un altro record, ecco quale

Dopo aver eguagliato il primato grazie a Federica Brignone, oro anche nel gigante dopo aver trionfato nel SuperG a soli 10 mesi dal gravissimo infortunio rimediato a Moena, l'Italia batte ufficialmente un record che durava da ben 32 anni. Grazie all'argento conquistato da Lorenzo Sommariva e Michela Moioli nello snowboardcross, infatti, salgono a 21 le medaglie conquistate dalla spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.
Oro alla Grande Bretagna, argento alla Francia
La coppia italiana si piazza a soli 43 centesimi dalla Gran Bretagna che si mette al collo l'oro mentre sul gradino più basso del podio la Francia (+0.55). Gran parte del merito va alla consueta rimonta di Moioli nella seconda parte di gara, dopo aver iniziato con un distacco di 66 centesimi per un contatto tra Sommariva e l'atleta australiano.