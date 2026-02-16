Programma Olimpiadi Milano-Cortina 16 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Il programma di lunedì 16 febbraio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 promette grande spettacolo ed emozioni Con l'Italia a caccia di nuove medaglie per impreziosire il medagliere dei record dopo aver scavallato quota 20 (22) battendo il record di Lilehammer del 1994. Riflettori oggi puntati sullo sci con la batteria azzurra maschile impegnata nello slalom mentre sulla posta da bob è il giorno delle prime medaglie. Arianna Fontana invece andrà a caccia del record all-time di medaglie per un atleta ai Giochi (oggi è a 13) nei 1000 metri.

Le gare delle Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.