Programma Olimpiadi Milano-Cortina 16 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Ecco le gare del giorno ai Giochi Olimpici e gli atleti azzurri che gareggeranno per provare ad impreziosire il medagliere
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 16 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv
Il programma di lunedì 16 febbraio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 promette grande spettacolo ed emozioni Con l'Italia a caccia di nuove medaglie per impreziosire il medagliere dei record dopo aver scavallato quota 20 (22) battendo il record di Lilehammer del 1994. Riflettori oggi puntati sullo sci con la batteria azzurra maschile impegnata nello slalom mentre sulla posta da bob è il giorno delle prime medaglie. Arianna Fontana invece andrà a caccia del record all-time di medaglie per un atleta ai Giochi (oggi è a 13) nei 1000 metri.
Le gare delle Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.

Milano-Cortina 2026, il medagliere in tempo reale

Programma diurno del 16 febbraio

  • 9:05 - CURLING - Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna
  • 10:00 - BOB - Bob a 2 maschile, prima manche (Italia)
  • 10:00 - SCI ALPINO - Slalom maschile, prima manche (Kastlunger, Saccardi, Sala, Vinatzer)
  • 11:00 - SHORT TRECK - 1000 mentri femminile quarti e semifinale (Betti, Confortola, Fontana)
  • 11:17 - SHORT TRACK - 500 metri maschile, batteri (Nadalini, Previtali, Sighel)
  • 11:57 - BOB - Bob a 2 maschile, seconda manche (Italia)
  • 12:06 - SHORT TRACK - Staffetta maschile, semifinale (Italia)
  • 12:47 - SHORT TRACK - 000 mentri femminile finale (ev Betti, Confortola, Fontana)
  • 13:30 - SCI ALPINO - Slalom maschile, seconda manche (Kastlunger, Saccardi, Sala, Vinatzer)
  • 14:05 - CURLING - Torneo maschile, fase a gironi: ITALIA-Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania
  • 16:40 - HOCKEY - Torneo femminile, semifinali: Stati Uniti-Svezia

Programma serale del 16 febbraio

  • 19:00 - BOB - Monobob femminile, terza manche (Andreutti, De Silvestro)
  • 19:00 - SALTO CON GLI SCI - Superteam manschile, 1° e 2° round
  • 19:05 - CURLING - Torneo femminile, fase a gironi: ITALIA-Usa, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone
  • 19:30 - SCI FREESTYLE - Big air femminile, finale (Gasslitter, Tabanelli)
  • 20:00 - PATTINAGGIO FIGURA - Coppie d'artistico, free program (Conti-Macii, Ghilardi- Ambrosini)
  • 20:20 - SALTO CON GLI SCI - Superteam manschile, finale
  • 21:06 - BOB - Monobob femminile, quarta manche (Andreutti, De Silvestro)
  • 21:10 - HOCKEY - Torneo femminile, semifinali: Canada-Svizzera

Programma Olimpiadi Milano-Cortina 16 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv
Programma serale del 16 febbraio

