"Ero già nella storia, il segreto è stato non averli cercati. Resto Federica": Brignone a cuore aperto

Federica, un altro film andato fin troppo bene... "Già, questo è quello che è talmente tutto troppo bello che vai via dal cinema e dici: no, non può essere così, è infattibile".

E un altro capolavoro. "Eh sì. L’altro giorno nessuno se l’aspettava, io stessa non avevo aspettative. Dopo l’oro del superG però qualche domanda me la sono fatta e un po' di stress in più c’era. E in gigante ci sono due manche, il buio che scende, con tutti che ti aspettano... Non la cosa più facile. Al traguardo ho chiuso gli occhi e ho solo sentito il boato. Incredibile".

In pista sembrava di una serenità disarmante. "Lo sono. Ho cercato solo di essere tranquilla, di godermi ogni momento. Non ho mai sentito la pressione. Penso che se all’Olimpiade ci fossi arrivata come l’anno scorso, con l’idea di dover performare, avrei fatto molta più fatica. Sono sorpresa anch’io di come sono riuscita a gestire tutto questo mentalmente. E non è per niente banale. Ora però mi sa che andrò in cortocircuito".

Come ha gestito la pressione tra la prima e la seconda manche? "Ho mangiato uno yogurt, lavorato col fisioterapista, guardato il biathlon maschile, ascoltato musica e chiuso gli occhi per visualizzare la pista, pensare al mio sci. Ho cercato di tenere fuori tutti i pensieri che non erano utili. Chiaro che non ce la fai, però già solo il fatto di provarci ti aiuta. Poi ammetto: c’è stato un momento nel team hospitality che mi sembrava esplodesse tutto. Ho detto: no, così non va. Sono andata in partenza, mi sono scaldata e calmata".

Due ori in tre giorni: Federica Brignone nella storia

Cos’ha provato quando le avversarie si sono inchinate di fronte a lei? "Ero un po’ a disagio, ma c’è un bel rapporto e grande rispetto tra tutte noi. Quasi tutte abbiamo avuti infortuni. E l’energia che ho sentito a inizio stagione a Solden, quando sono andata a vedere la gara senza poter scendere, mi ha commossa e fatto venire voglia di ritornare".

Due ori in tre giorni: si rende conto di cosa ha combinato? "Devo realizzarlo. Come l’altro giorno mi servirà una lunga doccia calda, prendermi un momento per me e realizzare tutto quello che è successo. Il segreto è stato non averli cercati, non aver mai pensato al risultato".

Lei, Lollobrigida, Fontana, Vittozzi: nell’Italia che discrimina l’oro e donna. "Io dal mondo maschile sono sempre stata vista bene, rispettata. E penso che ci sono delle cose che non possiamo fare perché gli uomini sono più forti fisicamente, ma non mi sono mai sentita discriminata".

Il suo simbolo è la tigre... "Mi serve per far paura alle avversarie. Scherzi a parte, quel casco l’ho ideato e l’ho fatto disegnare a Marti, un signore fantastico che lo fa a mano e l’ha reso come volevo. Sono io. Una tigre seria, non aggressiva, perché io non sono una persona aggressiva ma forte e concentrata. Comunque la vera paura alle avversarie la metto sciando".

A proposito di paura, quanto pensa all’incidente? "Spero che nessuno posti più quelle foto e quel video. Dopo il superG sono stata taggata in mille cose e ho dovuto lanciare il telefono. Io quelle immagini non le ho viste e non le voglio vedere. L’unica cosa che ho negli occhi è la mia gamba praticamente dall’altra parte. Magari un giorno lo vedrò, o vi farò vedere la prima tac...".