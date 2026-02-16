Vonn, quella forza straordinaria: "Tornerò in cima alla montagna"

Lindsey Vonn ha superato anche la quarta operazione in sei giorni, dopo la spaventosa caduta nella libera olimpica. Negli Usa l'attende un quinto intervento, ma eccezionale è la sua forza d'animo, come dimostra il messaggio che ha inviato ai suoi tifosi

16 febbraio 2026, 17:18 Xavier Jacobelli 1 min