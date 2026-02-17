Programma Olimpiadi Milano-Cortina 17 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono già storia. La spedizione azzurra, infatti, ha già abbattuto il record di medaglie ai Giochi Invernali che resisteva da ben 32 anni, da Lillehammer 1994. All’epoca l’Italia chiuse a quota 20, oggi, quando manca ancora un bel po’ alla chiusura della manifestazione, la nostra Nazionale occupa il secondo posto del medagliere con 23 medaglie: 8 ori, 4 argenti e 11 bronzi. Solo la Norvegia, a quota 28 (12 ori, 7 Argentine e 9 bronzi), ha fatto meglio. Le gare delle Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay. Di seguito ecco il programma degli italiani in gara oggi (martedì 17 febbraio).