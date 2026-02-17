Brignone, cifre da record: Il film e i nuovi brand, tutto l'oro di Fede. Ma Sinner è un miraggio...

Un docufilm che la porterà sul red carpet di Venezia, il marchio La Tigre depositato che diventa un brand, i rinnovi degli sponsor e nuovi in arrivo, il rilancio della campagna ambientale Traiettorie Liquide, il confronto che sembra più una collaborazione con Jannik Sinner . È davvero tutto oro quello che luccica. Perché se Federica Brignone è sincera quando dice che "dei soldi non me ne frega nulla", è anche vero che il doppio trionfo olimpico sulle neve di casa, unito alla straordinaria storia di dolore e riscatto, ne fanno impennare l’appeal e quindi il valore e guadagni della valdostana. Ad occuparsene, sollevandola di pensi e incombenze, è Giulia Mancini, la manager storica di Deborah Compagnoni (per qualche anno alla Juventus e segue personalmente Antonio Conte ) che con la sua agenzia e la sorella Daniela la segue dal 2017. Il suo team insieme al fratello-allenatore Davide . Il clan che la protegge e la consiglia. Ieri a Cortina c’è stata una riunione importante per gestire questi folli giorni. Le richieste sono enormi, l’esigenza di tranquillità di Federica verrà rispettata. "Niente apparizioni tv, tutto sospeso" afferma Giulia Mancini. No a Fazio, Sanremo ora no, ma sarà difficile resistere. Dipenderà dall’esito dei controlli di questi giorni al JMedical di Torino. Un solo evento programmato, venerdì a Milano con Powerade , l’ultimo sponsor entrato prima dei Giochi, in un book già ricchissimo.

Sponsor e rinnovi: quanto vale oggi Federica Brignone

Per fare i nomi più importanti: Banca Generali, che ha investito su di lei da ragazzina, Acqua Dolomia, Enel, EA7 Armani, Estee Lauder, Caffè Borbone, Grana Padano, Samsung e Courmayeur Monte Bianco. Più gli sponsor tecnici guidati da Rossignol. "Con tutti questi abbiamo già deciso di rinnovare per i prossimi due anni, che sia atleta o smetta: nessuno ci ha chiesto se continuerà" spiega la manager vicentina, che ora dovrà dire dei no. E gestire un boom di popolarità. "Federica è diventata ancora più interessante dopo l’infortunio, un’icona mondiale. Le aziende hanno capito che lei comunica valori positivi e che lo fa a 360°, dai nonni ai nipoti". Il target socio-economico dello sci è medio alto, a chiedere cifre si ottiene un "non possiamo farne", ma anche un "vale tanto, anche se nonostante rischi la vita in pista guadagna un terzo di quanto Sinner incassa dai suoi sponsor". A fare in conti, visto che per Jannik si parla di 30 milioni di euro l’anno, è presto arrivare alla cifra di 10 milioni. "Quello è il suo valore, sì. Poi purtroppo non vuol dire che siano quelli sui contratti" dice Mancini. Senza farle troppo i soldi in tasca (per esempio i 744mila euro di premi Fis nella scorsa stagione e i 380mila di quelli Coni per i due ori qui), il riferimento a Sinner non è casuale. E non solo per la passione di Federica per il tennis e l’amicizia instaurata tra i due, che si sino incontrati al JMedical e alla Atp Finals. Ieri c’è stato un colloquio con Alex Vittur, il manager dell’altoatesino, ex sciatore. "Solo un confronto tra colleghi e amici, per complimentarsi" dice Giulia, ma "avere la fortuna di lavorare per e con due atleti così speciali" apre nuovi orizzonti. Di certo da tempo il Mancini Group ha lavorato su tre fronti, operazioni che esalteranno l’immagine di Federica e che vedremo a breve.

Il brand “La Tigre” e il docufilm verso Venezia

Intanto è stato depositato il marchio della sua Tigre, l’immagine che ha sul casco (si chiama Hero Giant FIS ed è prodotto dalla Rossignol: già acquistato da 200 persone prima delle Olimpiadi al prezzo di 260 euro). Genererà delle royalties. Poi il docufilm "con una importante casa di produzione" sulla sua storia di dolore, resilienza e trionfi che verrà lanciato al Mostra del Cinema di Venezia. In mezzo (in estate, per coprire tutto l’anno di comunicazione) la settima dizione di Traiettorie Liquide, il suo progetto di sensibilizzazione per l’ambiente che avrà come tema l’Intelligenza Artificiale, ovvero quanto inquina. "Lei ci crede e fa sul serio - afferma Giulia Mancini -. Anche la scelta degli sponsor passa da lì, dall’eticità delle aziende su questi temi. Per questo sì all’acqua e no alle bibite energetiche, per esempio". Rinunciando a ricchi guadagni. Infine un dettaglio, ma importante: lo stipendio dei Carabinieri. L’anno scorso Federica è stata promossa Maresciallo per meriti sportivi. Circa 1.800 euro al mese, pensione assicurata. Anche se obiettivamente non ne ha e soprattutto non ne avrà più bisogno. Ma la regina della neve porta con orgoglio la divisa dell’Arma e ne sente l’appartenenza.