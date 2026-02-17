Tuttosport.com
Lindsey Vonn ringrazia l'Italia: "Vi siete presi cura di me. Come sto? Non riesco ad alzarmi"

La campionessa statunitense ha affidato ai social un pensiero per il suo ritorno a casa dopo il tremendo infortunio alle Olimpiadi di Milano-Cortina
2 min

Affida ai social i propri pensieri la campionessa Lindesy Vonn, tornata negli Stati Uniti dopo il ricovero e le operazioni a seguito del tremendo infortunio nella caduta a Cortina D'Ampezzo durante le Olimpiadi Invernali. E proprio all'Italia si rivolge Vonn con il messaggio su X: "Un enorme ringraziamento a tutti in Italia per essersi presi cura di me". Una gamba fratturata dopo la decisione di gareggiare nonostante la rottura del crociato, arrivata poco prima della competizioni a cinque cerchi. Ora il ritorno a casa per il recupero.

Il messaggio sui social

E proprio sulle sue condizioni si sofferma Lindesy nel resto del suo messaggio: "Non mi alzo in piedi da più di una settimana, sono stata in un letto d'ospedale immobile dopo la gara. E anche se non sono ancora in grado di stare in piedi, tornare a casa è una sensazione fantastica". Su Instagram la campionessa 41enne posta anche un video "riassuntivo" della degenza a Treviso, girato dalla sorella Karin Kindow. "Grazie per gli amici, la famiglia, la mia squadra - scrive - e tutto lo staff medico che mi sta facendo tornare in me. Sto lentamente tornando a vivere, torno alle basi e alle cose semplici della vita che contano di più. Sorridere. Ridere. Amare. Questo video mi ha fatto subito piangere e mi ha riempito il cuore. Vi amo gente", conclude.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

