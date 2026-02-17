Tuttosport.com
Italia d'oro nell'inseguimento a squadre! Trionfo Ghiotto, Giovannini e Malfatti: campioni olimpici

Arriva la medaglia numero 24 per il team azzurro alle Olimpiadi di Milano e Cortina, il nono metallo più prezioso: è storia nel pattinaggio
2 min
Italia d'oro nell'inseguimento a squadre! Trionfo Ghiotto, Giovannini e Malfatti: campioni olimpici © Getty Images

L'Italia continua a scrivere la storia alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina conquistando l'oro nell'inseguimento pattinaggio velocità con Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Nella finale dell'inseguimento a squadre maschile, alla Speed Skating Arena di Rho, il terzetto azzurro si aggiudica una storica medaglia d'oro. Opposti ai fortissimi Stati Uniti  con Casey Dawson, Emery Lehman e Ethan Cepuran, detentori del record del mondo, gli azzurri hanno chiuso con il tempo di 3'39"20. Americani battuti di +4.51 secondi con una rimonta nell'ultima frazione di gara con un gap di 7 decimi recuperato.

L'Italia scrive la storia

Medaglia numero 24, la nona d’oro. In tribuna esplode la festa, anche con Francesca Lollobrigida. Quella odierna è la seconda medaglia nell'inseguimento maschile di pattinaggio velocità ai Giochi Olimpici Invernali per l'Italia, dopo quella d'oro vinta proprio venti anni fa a Torino 2006 dal quartetto composto da Fabris, Anesi, Sanfratello e Donagrandi. Per la cronaca la medaglia di bronzo è andata alla Cina, che nella finale B ha piegato a sorpresa l'Olanda di appena +0.09 millesimi di secondo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

