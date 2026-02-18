Con 24 medaglie (9 ori, 4 argenti e 11 bronzi) l'Italia occupa il secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: stracciato il precedente record che appareteneva ai Giochi di Lillehammer 1994, quando gli azzurri salirono sul podio 20 volte. Solo la Norvegia ha fatto meglio fin qui, con i suoi atleti che hanno già messo al collo ben 31 medaglie (14 ori, 8 argenti e 9 bronzi). Manca però ancora tanto alla conclusione della kermesse a cinque cerchi e tutto può ancora succedere. Le gare delle Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay. Di seguito, intanto, ecco il programma degli italiani in gara mercoledì 18 febbraio.