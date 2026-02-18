Con 24 medaglie (9 ori, 4 argenti e 11 bronzi) l'Italia occupa il secondo posto nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: stracciato il precedente record che appareteneva ai Giochi di Lillehammer 1994, quando gli azzurri salirono sul podio 20 volte. Solo la Norvegia ha fatto meglio fin qui, con i suoi atleti che hanno già messo al collo ben 31 medaglie (14 ori, 8 argenti e 9 bronzi). Manca però ancora tanto alla conclusione della kermesse a cinque cerchi e tutto può ancora succedere. Le gare delle Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay. Di seguito, intanto, ecco il programma degli italiani in gara mercoledì 18 febbraio.
Programma 18 febbraio, gli italiani in gara
09:45 SCI DI FONDO – Sprint tecnica libera a squadre femminile, qualificazioni (Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter)
10:00 SCI ALPINO – Slalom donne, manche 1 (da definire)
10:15 SCI DI FONDO – Sprint tecnica libera a squadre maschile, qualificazioni (Federico Pellegrino, Elia Barp)
11:45 SCI DI FONDO – Sprint tecnica libera a squadre femminile, finale (ev. Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter)
12:10 HOCKEY SU GHIACCIO – Torneo maschile, quarti di finale: Slovacchia-ev. Italia
12:15 SCI DI FONDO – Sprint tecnica libera a squadre maschile, finale (ev. Federico Pellegrino, Elia Barp)
13:30 SCI ALPINO – Slalom speciale femminile, manche 2, finale (da definire)
14:05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada (Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz)
14:45 BIATHLON – Staffetta 4×6 km femminile, finale (da definire)
16:40 HOCKEY SU GHIACCIO – Torneo maschile, quarti di finale: Canada-ev. Italia
18:10 HOCKEY SU GHIACCIO – Torneo maschile, quarti di finale: Finlandia-ev. Italia
19:05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Canada-Italia (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani)
20:15 SHORT TRACK – 500 metri maschili, quarti (Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)
20:44 SHORT TRACK – 500 metri maschili, semifinali (ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)
20:51 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, finale B (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioratti, Arianna Sighel)
21:00 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, finale A (Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioratti, Arianna Sighel)
21:10 HOCKEY SU GHIACCIO – Torneo maschile, quarti di finale: USA-ev. Italia
21:27 SHORT TRACK – 500 metri maschili, finale B (ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)
21:32 SHORT TRACK – 500 metri maschili, finale A (ev. Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel)