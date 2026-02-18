Milano-Cortina, numeri da urlo alle Olimpiadi: 2 italiani su 3 davanti davanti alla tv

Milano-Cortina 2026 sono già le Olimpiadi invernali più seguite sia sulle Tv generaliste che on demand, le più interattive via web e sui social, sorpassando anche i Giochi estivi di Parigi 2024. A sottolinearlo sono stati i responsabili delle piattaforme di trasmissione del Cio, durante il consueto briefing quotidiano sull'evento. "Le Olimpiadi - ha sottolineato Anne-Sophie Voumard , direttrice generale del Television and Marketing Services del Cio - sono più forti che mai. Oltre due italiani su tre hanno guardato i Giochi finora, e ci aspettiamo che questo numero, già più alto di Parigi 2024, aumenti ancora. Gli italiani hanno seguito più trasmissioni di Milano Cortina 2026 che delle tre precedenti Olimpiadi invernali messe insieme. Le medaglie ovviamente contribuiscono a questo. La Francia ha superato la soglia dei 50 milioni di spettatori, e questo è importante perché la Francia ospiterà i prossimi Giochi Olimpici Invernali".

Milano-Cortina nello streaming

A livello globale, Voumard ha ricordato i 24 detentori dei diritti televisivi e gli oltre 80 sublicenziatari. Per le piattaforme di streaming, "Warner Bros. Discovery - ha riferito - segnala che c'è stata una crescita percentuale a tre cifre in termini di ore visualizzate. Lo stesso vale per gli Stati Uniti, dove Peacock segnala che sono stati trasmessi in streaming 11,2 miliardi di minuti di Milano Cortina 2026, con un aumento del 62%". E si aggiungono oltre 100 "creators" nelle diverse sedi per contenuti rivolti a un pubblico più giovane. "Collaboriamo con le principali piattaforme di social media, assicurandoci che i contenuti attirino l'attenzione", ha concluso.

Il dominio sui social network

Yiannis Exarchos, ad dell'Olympic Broadcastin System, ha reso noto che il sito web Olympics.com ha superato i 100 milioni di utenti unici, rispetto ai 68 di Pechino 2022. sono stati pubblicati 8.400 articoli, oltre 8.600 video e 900 interviste. "Abbiamo avuto - ha quindi riferito - 9 miliardi di interazioni sui nostri social media, il doppio del numero raggiunto a Pechino. La maggior parte consumo avviene su Instagram e TikTok, e abbiamo numeri record su YouTube. Abbiamo registrato un record di 1,4 miliardi di interazioni dai post degli atleti, consentendo loro di essere molto più visibili in tutto il mondo, e più di 12 milioni di post sui social media totale. È fantastico che questi Giochi aiuteranno tutti questi atleti ad avere e mantenere un seguito attraverso le loro piattaforme digitali", ha concluso.