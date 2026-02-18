Italia d’argento, Arianna Fontana nella storia: è l’atleta azzurra più medagliata alle Olimpiadi

La 14esima medaglia nella carriera olimpica di Arianna Fontana , che le consente di superare Edoardo Mangiarotti e diventare la miglior olimpionica azzurra di sempre, arriva davanti alla premier Giorgia Meloni dalla staffetta femminile dello short track. Le azzurre chiudono infatti seconde e conquistano una medaglia d'argento , la quinta a Milano-Cortina 2026 , consegnando il record assoluto alla loro capitana. La staffetta è stata tutt'altro che semplice per l'Italia, a lungo quarta nei 3.000 metri di gara, salvo poi salire in seconda posizione dopo la caduta dell'Olanda con un'ottima condotta di gara.

Milano-Cortina 2026, il medagliere in tempo reale

Medaglia numero 26 per l'Italia

Le azzurre, che si erano anche portate in testa dopo che il Canada aveva perso terreno, hanno poi subito il rientro della Corea del Sud: oro sudcoreano col tempo di 4.04.014 e Italia d'argento (4.04.107), davanti al Canada (4.04.314). Arianna Fontana, Arianna Sighel, Elisa Confortola e Chiara Betti conquistano dunque la 26esima medaglia per l'Italia nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in una serata da ricordare.

La gioia di Arianna Fontana

"Anche se è la 14esima della mia carriera, è una medaglia davvero incredibile. Il pubblico è stato sempre fantastico, mi dispiace per l'ultimo cambio, ci credevo, non mi sono accorta della coreana che veniva da dietro ma sono contenta". Cosìcommenta ai microfoni di Rai Sport l'argento nella staffetta femminile ai Giochi Invernali di Milano-Cortina che le consente di diventare l'atleta italiana più medagliata di sempre alle Olimpiadi. "La stagione è stata abbastanza lunga, con l'infortunio non sono riuscita a dare tutto quanto, non eravamo nella posizione migliore alla partenza ma abbiamo mantenuto la tranquillità, la calma, e ci portiamo a casa un argento che era un sogno per tutte quante".