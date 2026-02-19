C’è l’eredità di Chicco, Barp è il futuro Italia

L’omaggio più grande, forse finanche più di questo bronzo bis che penzola su un corpo stremato dagli anni di battaglie e dall’acido lattico, glielo porge Johannes Klaebo. Il cannibale dei cannibali, il norvegese che ha portato il fondo dove neppure il suo predecessore Bjorn Daehlie (12 medaglie a cinque cerchi, con 8 ori) era riuscito. «Federico ha fatto una carriera veramente fantastica, gareggiare contro di lui per così tanti anni