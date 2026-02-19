Brignone senza filtri: "Non sarei mai venuta per fare una comparsata. È stato difficile, ma..."

"E' stato un percorso talmente difficile che mai mi sarei sognata di poter raggiungere un risultato del genere e forse proprio per questo l'ho raggiunto. Io sono andata alle Olimpiadi ed ero già contenta di esserci. Dopo l'infortunio non ero sicura neanche di poter tornare a sciare, il danno era stato veramente grande": Federica Brignone, in un talk organizzato da Coca-Cola al Fan Village di Milano, primo bagno di folla per l'olimpionica italiana, torna sulle incredibili emozioni di un'impresa sportiva che resterà nella storia. "Non avrei mai fatto la 'comparsata', non avrei mai tolto un posto a una mia compagna - racconta Brignone - ma l'idea di essere competitiva alle Olimpiadi è stato talmente bella che per me il resto è stato un più. Ho una certa età e so benissimo cosa sto facendo. E' stato difficile accettare. Non era nella mia testa, l'ho vissuto giorno per giorno. Mai me lo ero immaginato".