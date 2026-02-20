Dallo skicross altro messaggio a Bastoni: "Nel nostro sport nessuno si butta giù"

Inviato a Cortina - Un duro, col sorriso. Zero alibi, zero scuse, solo tanta voglia di andare forte. E pure darle, se capita in quella specie di rollerblade sulla neve che si chiama skicross. La versione con gli sci dello snowboardcross che a Livigno ha già regalato due medaglie con Michela Moioli. Oggi aprono le donne, domani tocca agli uomini . Simone Deromedis a 25 anni è già uno dei fenomeni di questa disciplina adrenalinica, una discesa su un toboga di salti, gobbe e paraboliche . Da correre a quattro, uno contro l’altro. Quello che rende questo sport molto avvincente a livello televisivo. Il trentino poi ha un conto in sospeso con l’Olimpiade. A Pechino 2022 venne fatto fuori in un contatto quando aveva già mezzo sci in finale e poi vinse quella di consolazione. L’anno dopo si riscattò con l’oro mondiale in Georgia e quello dopo ancora ha iniziato a vincere in Coppa, dove tre settimane fa nell’ultima gara pre-Giochi a Passo San Pellegrino ha portato il conto a sette successi

Simone, che effetto fa non gareggiare contro il tempo tra le porte, ma contro gli avversari?

«Per me è la cosa più bella. Quand’ero ragazzino e facevo le gare di sci non ci capivo tanto. Arrivavo in fondo e pensavo di aver fatto un bel giro, ma il cronometro diceva che avevo preso due secondi. O al contrario pensavo di essere andato male ed ero davanti. Nello spalla a spalla dello skicross capisci in ogni momento come stai andando e soprattutto hai molte più variabili. Nello sci sei destra-sinistra contro il tracciato, da noi sei in mezzo agli altri. E questo apre tanti scenari».



Quali?

«È molto anche una questione di tattica ed esperienza. Devi imparare a come sfruttare le scie, a studiare i sorpassi, a come e dove farli... C’è tanta improvvisazione».



Sembra di ascoltare un pilota di Formula 1 o MotoGP...

«Assolutamente. Il paragone con i motori ci sta eccome. Forse più le moto, perché facciamo pieghe simili, ci sono incroci alle paraboliche e per il tipo di traiettorie. Se sei davanti devi chiudere l’interno per non farti infilare, se sei dietro magari sfrutti l’esterno per forzare l’errore dell’avversario e lanciarti... Tutte cose che in parte improvvisi, ovviamente, ma c’è molto studio durante la ricognizione in pista. Sì, come i piloti».



I sorpassi, i contatti, la velocità: qual è la parte più bella del suo sport?

«Per me personalmente però sono i salti. Stare in aria il più possibile, sentire di volare, è una gran sensazione. Più sono grandi, più mi piacciono. Poi metto lo scontro diretto con gli altri, spalla a spalla».

I contatti duri sono proibiti, ma tra voi ci sono anche delle regole non scritte?

«C’è un regolamento scritto e in pista dei giudici che possono darti dei cartellini. Se fai cadere o trattieni l’avversario prendi un giallo. Se arrivi a due durante la stagione prendi un rosso che ti fa saltare una gara. Insomma, capite che c’è spazio all’interpretazione, tanta discrezione dei giudice. E alla fine è permesso parecchio contatto».