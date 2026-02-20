Dallo skicross altro messaggio a Bastoni: "Nel nostro sport nessuno si butta giù"

Inviato a Cortina - Un duro, col sorriso. Zero alibi, zero scuse, solo tanta voglia di andare forte. E pure darle, se capita in quella specie di rollerblade sulla neve che si chiama skicross. La versione con gli sci dello snowboardcross che a Livigno ha già regalato due medaglie con Michela Moioli. Oggi aprono le donne, domani tocca agli uomini. Simone Deromedis a 25 anni è già uno dei fenomeni di questa disciplina adrenalinica, una discesa su un toboga di salti, gobbe e paraboliche. Da correre a quattro, uno contro l’altro. Quello che rende questo sport molto avvincente a livello televisivo. Il trentino poi ha un conto in sospeso con l’Olimpiade. A Pechino 2022 venne fatto fuori in un contatto quando aveva già mezzo sci in finale e poi vinse quella di consolazione. L’anno dopo si riscattò con l’oro mondiale in Georgia e quello dopo ancora ha iniziato a vincere in Coppa, dove tre settimane fa nell’ultima gara pre-Giochi a Passo San Pellegrino ha portato il conto a sette successi
Simone, che effetto fa non gareggiare contro il tempo tra le porte, ma contro gli avversari?
«Per me è la cosa più bella. Quand’ero ragazzino e facevo le gare di sci non ci capivo tanto. Arrivavo in fondo e pensavo di aver fatto un bel giro, ma il cronometro diceva che avevo preso due secondi. O al contrario pensavo di essere andato male ed ero davanti. Nello spalla a spalla dello skicross capisci in ogni momento come stai andando e soprattutto hai molte più variabili. Nello sci sei destra-sinistra contro il tracciato, da noi sei in mezzo agli altri. E questo apre tanti scenari».
Quali?
«È molto anche una questione di tattica ed esperienza. Devi imparare a come sfruttare le scie, a studiare i sorpassi, a come e dove farli... C’è tanta improvvisazione».
Sembra di ascoltare un pilota di Formula 1 o MotoGP...
«Assolutamente. Il paragone con i motori ci sta eccome. Forse più le moto, perché facciamo pieghe simili, ci sono incroci alle paraboliche e per il tipo di traiettorie. Se sei davanti devi chiudere l’interno per non farti infilare, se sei dietro magari sfrutti l’esterno per forzare l’errore dell’avversario e lanciarti... Tutte cose che in parte improvvisi, ovviamente, ma c’è molto studio durante la ricognizione in pista. Sì, come i piloti».
I sorpassi, i contatti, la velocità: qual è la parte più bella del suo sport?
«Per me personalmente però sono i salti. Stare in aria il più possibile, sentire di volare, è una gran sensazione. Più sono grandi, più mi piacciono. Poi metto lo scontro diretto con gli altri, spalla a spalla».
I contatti duri sono proibiti, ma tra voi ci sono anche delle regole non scritte?
«C’è un regolamento scritto e in pista dei giudici che possono darti dei cartellini. Se fai cadere o trattieni l’avversario prendi un giallo. Se arrivi a due durante la stagione prendi un rosso che ti fa saltare una gara. Insomma, capite che c’è spazio all’interpretazione, tanta discrezione dei giudice. E alla fine è permesso parecchio contatto».
Tra Bastoni, Ibra e Formula 1
Quindi conta anche l’astuzia?
«Altroché. Bisogna guardarsi dalle vecchie volpi. Sanno come stare in pista e passare dappertutto».
Ma ci sono anche i... Bastoni?
(sorride) «Quello no. Nessuna simulazione, nessuno si butta giù. Però dico anche un’altra cosa. Le scorrettezze ci sono, i gomiti li usi. E come nel calcio, che per altro non mi piace, la bravura è farlo senza farsi vedere».
Lei è un cattivo?
«Con gli anni e l’esperienza impari a difenderti e a farti valere. Nello skicross devi trarre vantaggio dalle situazioni, è un testa a testa. Diciamo che sono uno che si fa rispettare. Sono per il liberi tutti: non mi lamento se subisco un fallo. Da noi puoi farlo alzando il braccio, il modo per richiamare l’attenzione del giudice. Io non lo faccio mai. Tanti con me invece si sono lamentati e questo non mi piace».
Deromedis come Ibrahimovic.
(sorride) «Frignone mai. Se le prendo sto zito e il giro dopo te le rendo».
Nella vita invece che tipo è?
«Molto diverso dall’atleta in gara. Sono tranquillo, anche se mi piacciono comunque la velocità e gli sport estremi. Andare forte in macchina, fare downhill con la bici».
Va in pista con le macchine?
«Con i go kart. Da due anni ne ho uno a motore, 125 a due tempi e a marce. Giro a Bolzano o Ala, ma ora che ci ho preso la mano mi voglio allargare su piste più toste. Mi serve anche come allenamento, per tenere l’occhio attivo e la traiettorie. Sono le stesse con gli sci. Come nel downhill ci sono salti e paraboliche».
Dovesse associarsi a un pilota chi sceglie?
«Senna, ho anche fatto il mio casco in suo onore. Non quello giallo con il quale correva, ma riproducendo la livrea biancorossa della sua McLaren. Ammiro Ayrton per il talento e i rischi che prendeva per vincere, ma lo considero anche un campione di umiltà e umanità. Ha sempre dimostrato in pista quello che valeva, non a parole».
Il desiderio olimpico
La parola Olimpiade cosa le fa venire in mente?
«Il massimo palco sul quale un atleta può salire, la gara con più tutto. Più attenzione, più pressione. È un gioco mentale. Vince chi quel giorno ci crede di più, ha più fame».
C’è la voglia di riscattare Pechino 2022?
«Per me quella mia prima Olimpiade alla fine è stata positiva. Per essere all’inizio della mia carriera già qualificarmi è stato un successo. Poi lì andavo forte, la medaglia era alla portata, ma nella semifinale, quand’ero in testa c’è stato un contatto e sono passato da primo a terzo. Costretto alla finalina, che poi ho vinto. Diciamo che il sassolino nella scarpa è rimasto. Dire che ho il dente avvelenato è brutto, la voglia di rifarsi c’è».
Anche perché essendo in casa la pista l‘avrete provata e riprovata.
«Purtroppo no, siamo arrivati qui al buio. L’anno scorso le preolimpiche sono saltate e ora per i problemi di neve il tracciato è stato allestito all’ultimo. Per noi italiani poteva essere un’occasione di sfruttare un vantaggio, allenandoci prima degli altri come hanno fatto gli slittinisti sulla nuova pista di Cortina, ma lamentarsi e fasciarsi la testa non serve. E una piccola arma segreta ce l’ho».
Ovvero?
«Conosco molto Tobias, il gattista di Livigno che costruisce salti e paraboliche. L’anno scorso almeno abbiamo studiato insieme e costruito la partenza, provandola. È uno dei momenti chiave. E poi abbiamo sviluppato il concetto della pista, come a Passo San Pellegrino. Lì ho vinto...»
Tolto lo skicross, in che sport le piacerebbe gareggiare ai Giochi?
«Il mio sogno nel cassetto è fare una discesa libera, la F1 dello sci. Non so neppure se riuscirei a farla. Tanto meno la Streif di Kitzbuehel. Lì ci vuole tanto pelo».
Ha sognato la gara?
«Ci pensi, ovvio. Ma non mi faccio paranoie. Ci provo, punto. E lo faccio col sorriso».
