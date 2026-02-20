Vonn, la sorella è innamorata: “Cancellate le app di incontri, andate nei pronto soccorso italiani”

Lindsey Vonn e la sua famiglia hanno vissuto giorni particolari durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, caratterizzate dal brutto infortunio rimediato dalla campionessa di sci che, con il crociato rotto, è caduta durante la gara di discesa ed è stata sottoposta a ben quattro interventi chirurgici in pochissimi giorni. L’americana è tornata negli Stati Uniti nei giorni scorsi e ha ringraziato i medici italiani che si sono presi cura di lei.
Milano-Cortina, il medagliere in tempo reale
Il post virale della sorella Karin
Nelle ultime ore, inoltre, è diventato virale un video pubblicato da Karin Vonn, sorella di Lindsey, sui social network in cui condivide la bellezza dei medici e infermieri italiani. “Dimenticate le app di incontri, vi basta andare in un pronto soccorso italiano“, si legge nel testo del post condiviso su Instagram da Karin, che è sempre stata al fianco della sorella dopo l’infortunio e durante le cure negli ospedali. Anche lei, come la campionessa statunitense di sci, ha voluto ringraziare a modo suo i medici italiani. Condividendo la loro bellezza…