Vonn, la sorella è innamorata: “Cancellate le app di incontri, andate nei pronto soccorso italiani”

Lindsey Vonn e la sua famiglia hanno vissuto giorni particolari durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, caratterizzate dal brutto infortunio rimediato dalla campionessa di sci che, con il crociato rotto, è caduta durante la gara di discesa ed è stata sottoposta a ben quattro interventi chirurgici in pochissimi giorni. L’americana è tornata negli Stati Uniti nei giorni scorsi e ha ringraziato i medici italiani che si sono presi cura di lei.