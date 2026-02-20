Tuttosport.com
Italia, altra medaglia alle Olimpiadi: bronzo nella staffetta 5000m maschile di short track

Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli chiudono terzi dietro l'Olanda e la Corea del Sud
1 min
Italia, altra medaglia alle Olimpiadi: bronzo nella staffetta 5000m maschile di short track© Getty Images

L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta uomini 5000 metri di short track a Milano-Cortina 2026. Ottima prova da parte di Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli che hanno chiuso la propria prova col tempo di 6:52.35. Gli azzurri confermano dunque il bronzo ottenuto quattro anni fa a Pechino (Sighel e Cassinelli i due reduci): è stata una gara gestita nella prima parte - 45 i giri in totale -, a metà gara l'Italia si è portata in testa cercando di dettare il ritmo e iniziando un testa a testa con l'Olanda. 

La gara

Negli ultimi cinque giri è cambiata la corsa, Sighel ha rischiato di cadere ma è rimasto in piedi, folle il sorpasso finale per la seconda posizione, ma nell'ultimo giro l'Olanda si è piazzata in testa vincendo la medaglia d'oro. Argento per la Corea del Sud, fuori dal podio il Canada, campione olimpico in carica. Gli azzurri hanno festeggiato il bronzo salutando il pubblico e sventolando il tricolore. Per Sighel, Spechenhauser e Nadalini è la seconda medaglia olimpica dopo l'oro nella staffetta mista.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

