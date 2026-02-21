Tuttosport.com
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 21 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Penultima giornata di gare nella rassegna a cinque cerchi: il team Italia spera di regalare ancora emozioni e blindare il terzo posto nel medagliere
2 min

Ultime battute per le Olimpiadi di Milano e Cortina con la giornata di oggi che mette in palio dieci titoli e con l’Italia cercherà di rimpinguare il proprio bottino per provare ad arrivare alle trenta medaglie totali e difendere il terzo posto nel medagliere dagli assalti di Francia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera. La portabandiera della cerimonia di chiusura, Lisa Vittozzi sarà protagonista nella mass start che chiude il programma di biathlon insieme all'altra azzurra Dorothea Wierer, che sulle nevi di casa chiuderà la sua bellissima carriera. E poi ci sarà Simone Deromedis nello skicross, le mass start di speed skating con Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini, Patrick Baumgartner nel bob a 4, mentre Federico Pellegrino chiuderà la propria carriera prendendo parte alla mitica 50 km di sci fondo, che potrebbe consegnare il norvegese Johannes Klaebo alla leggenda dell’olimpismo.

Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.

Il medagliere delle Olimpiadi

 

 

Il programma di sabato 21 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche 

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round 

10.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 1 

11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile

11.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 2 

11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final

13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale 

14.05 CURLING – Torneo femminile, finale per il bronzo: Canada-USA

14.15 BIATHLON – Mass start femminile

15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali

15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali

16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale

17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale

19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (prima manche)

19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)

20.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Galà di chiusura 

20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (terza manche) 

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo: Finlandia-Slovacchia

21.05 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche

Gli italiani in gara

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech) 

11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà

11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech) 

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech) 

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech) 

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech) 

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech) 

13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale: Italia (Alba De Silvestro/Michele Boscacci)

14.15 BIATHLON – 12.5 km mass start femminile: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali: Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano

15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali: Francesca Lollobrigida

16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale: eventuale Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano

17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale: eventuale Francesca Lollobrigida

19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada 

21.05 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro) 

 

