Programma Olimpiadi Milano-Cortina 21 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Ultime battute per le Olimpiadi di Milano e Cortina con la giornata di oggi che mette in palio dieci titoli e con l’Italia cercherà di rimpinguare il proprio bottino per provare ad arrivare alle trenta medaglie totali e difendere il terzo posto nel medagliere dagli assalti di Francia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera. La portabandiera della cerimonia di chiusura, Lisa Vittozzi sarà protagonista nella mass start che chiude il programma di biathlon insieme all'altra azzurra Dorothea Wierer, che sulle nevi di casa chiuderà la sua bellissima carriera. E poi ci sarà Simone Deromedis nello skicross, le mass start di speed skating con Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini, Patrick Baumgartner nel bob a 4, mentre Federico Pellegrino chiuderà la propria carriera prendendo parte alla mitica 50 km di sci fondo, che potrebbe consegnare il norvegese Johannes Klaebo alla leggenda dell’olimpismo.
Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina
Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.
Il programma di sabato 21 febbraio
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche
10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round
10.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 1
11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile
11.45 SCI FREESTYLE – Aerials a squadre miste, finale 2
11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche
12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale
12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale
12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali
13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final
13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final
13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale
14.05 CURLING – Torneo femminile, finale per il bronzo: Canada-USA
14.15 BIATHLON – Mass start femminile
15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali
15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali
16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale
17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale
19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche
19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada
19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (prima manche)
19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (seconda manche)
20.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Galà di chiusura
20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe femminile, finale (terza manche)
20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo: Finlandia-Slovacchia
21.05 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche
Gli italiani in gara
10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prima manche: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)
10.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, seeding round: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
11.00 SCI DI FONDO – 50 km tc mass start maschile: Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Daprà
11.57 BOB – Bob a 4 maschile, seconda manche: Italia (Patrick Baumgartner/Lorenzo Bilotti/Eric Fantazzini/Robert Mircea)
12.00 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, ottavi di finale: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
12.35 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, quarti di finale: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
12.54 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, semifinali: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
13.10 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, small final: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
13.15 SCI FREESTYLE – Skicross maschile, big final: eventuali Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech)
13.30 SCI ALPINISMO – Staffetta mista, finale: Italia (Alba De Silvestro/Michele Boscacci)
14.15 BIATHLON – 12.5 km mass start femminile: Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer
15.00 SPEED SKATING – Mass start maschile, semifinali: Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano
15.50 SPEED SKATING – Mass start femminile, semifinali: Francesca Lollobrigida
16.40 SPEED SKATING – Mass start maschile, finale: eventuale Andrea Giovannini, Daniele Di Stefano
17.15 SPEED SKATING – Mass start femminile, finale: eventuale Francesca Lollobrigida
19.00 BOB – Bob a 2 femminile, terza manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)
19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per l’oro: Gran Bretagna-Canada
21.05 BOB – Bob a 2 femminile, quarta manche: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)
