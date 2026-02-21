Programma Olimpiadi Milano-Cortina 21 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Ultime battute per le Olimpiadi di Milano e Cortina con la giornata di oggi che mette in palio dieci titoli e con l’Italia cercherà di rimpinguare il proprio bottino per provare ad arrivare alle trenta medaglie totali e difendere il terzo posto nel medagliere dagli assalti di Francia, Paesi Bassi, Germania e Svizzera. La portabandiera della cerimonia di chiusura, Lisa Vittozzi sarà protagonista nella mass start che chiude il programma di biathlon insieme all'altra azzurra Dorothea Wierer, che sulle nevi di casa chiuderà la sua bellissima carriera. E poi ci sarà Simone Deromedis nello skicross, le mass start di speed skating con Francesca Lollobrigida e Andrea Giovannini, Patrick Baumgartner nel bob a 4, mentre Federico Pellegrino chiuderà la propria carriera prendendo parte alla mitica 50 km di sci fondo, che potrebbe consegnare il norvegese Johannes Klaebo alla leggenda dell’olimpismo.