Pellegrino non ce la fa: niente 50 km e saluto finale ai tifosi 

La Fisi ha comunicato il forfait del veterano in quella che sarebbe dovuta essere la sua ultima gara in carriera
2 min
Milano-CortinaPellegrino
Pellegrino non ce la fa: niente 50 km e saluto finale ai tifosi  © EPA

TRENTO - Federico Pellegrino non sarà al via della 50 km di fondo dei Giochi di Milano Cortina. La Fisi ha comunicato che l'azzurro, a causa di uno stato influenzale, è costretto a rinunciare alla gara che, in programma oggi a Tesero, chiude il programma olimpico dello sci nordico maschile. Il veterano valdostano chiude la sua Olimpiade - con due bronzi conquistati nella staffetta a squadre e nella team sprint - con il rammarico di non pootersi congedarsi dal proprio pubblico sulle nevi della Val di Fiemme: quella odierna, infatti, sarebbe dovuta essere l’ultima gara in carriera del 35enne simbolo della disciplina.

Klaebo per la storia

Un vero peccato perché non sarà una 50 chilometri 'normale' quella che si disputa oggi a partire dalle 11 sul circuito olimpico del lago di Tesero. La super classica di sci di fondo, che chiude in campo maschile i primi Giochi invernali in val di Fiemme, sarà campo di gara per il norvegese Johannes Klaebo che è a un passo dalla leggenda. Se vincerà sarà il primo atleta a mettersi al collo sei ori in altrettante competizioni in un'unica Olimpiade. Per gli azzurri in gara, Elia Barp e Simone Daprà, l'obiettivo è stare incollati alle code dei favoriti e dunque non sono escluse sorprese. In lizza per il podio anche la Francia, che si affida all'emergente Mathis Desloges e all'esperienza di Hugo Lapalus, e la Finlandia con lo specialista della disciplina Iivo Niskanen. Da non sottovalutare lo statunitense Gus Schumacher e il britannico Andrew Musgrave, grandi interpreti delle lunghe distanze

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

