Deromedis-Tomasoni show, doppietta pazzesca alle Olimpiadi: oro e argento favolosi nello skicross!

Gara storica per l'Italia: gli azzurri chiudono primo e secondo davanti allo svizzero Fiva
1 min
Deromedis-Tomasoni show, doppietta pazzesca alle Olimpiadi: oro e argento favolosi nello skicross!© Getty Images

LIVIGNO - Salgono a 29 le medaglie per l'Italia, dopo una finale da sogno nello ski cross maschile: Simone Deromedis domina e conquista la medaglia d'oro, argento invece per Federico Tomasoni che chiude alle spalle del compagno.

La gara

La gara inizia subito col piede giusto per gli azzurri, visto che Deromedis scappa via e si costruisce quasi un secondo di vantaggio, salvo poi doversi difendere dal rientro dello svizzero Alex Fiva. Quest'ultimo insegue a lungo l'azzurro, poi però arriva il debordante rientro di Tomasoni: l'azzurro rimonta e chiude secondo al fotofinish, dedicando un risultato storico alla compianta fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa nell'ottobre 2024. Oro Deromedis e argento Tomasoni, l'Italia conquista un doppio podio e sale a 29 medaglie: dieci d'oro, sei d'argento e tredici di bronzo, consolidando il terzo posto nel medagliere.

Tutte le news di Olimpiadi Invernali

