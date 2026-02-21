LIVIGNO - Salgono a 29 le medaglie per l'Italia, dopo una finale da sogno nello ski cross maschile: Simone Deromedis domina e conquista la medaglia d'oro, argento invece per Federico Tomasoni che chiude alle spalle del compagno.
La gara
La gara inizia subito col piede giusto per gli azzurri, visto che Deromedis scappa via e si costruisce quasi un secondo di vantaggio, salvo poi doversi difendere dal rientro dello svizzero Alex Fiva. Quest'ultimo insegue a lungo l'azzurro, poi però arriva il debordante rientro di Tomasoni: l'azzurro rimonta e chiude secondo al fotofinish, dedicando un risultato storico alla compianta fidanzata Matilde Lorenzi, scomparsa nell'ottobre 2024. Oro Deromedis e argento Tomasoni, l'Italia conquista un doppio podio e sale a 29 medaglie: dieci d'oro, sei d'argento e tredici di bronzo, consolidando il terzo posto nel medagliere.