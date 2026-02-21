Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Giovannini regala la 30ª medaglia all'Italia: è bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità

L'azzurro chiude terzo dietro all'olandese Jorrit Bergsma e al danese Viktor Hald Thorup
1 min
Giovannini regala la 30ª medaglia all'Italia: è bronzo nella mass start di pattinaggio di velocità© APS

Arriva dal pattinaggio di velocità la 30ª medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con il bronzo di Andrea Giovannini nella finale maschile della mass start.

La gara

L'azzurro viene sorpreso, come l'intero gruppo dei big, dalla fuga iniziale. L'olandese Jorrit Bergsma e il danese Viktor Hald Thorup staccano tutti, arrivando a mezza pista di vantaggio. Prova a inseguirli il belga Medard, ma crolla nel finale e apre uno spiraglio per il bronzo: Giovannini, quinto al via dell'ultimo giro, è bravo a sfruttarlo e vincere la volata per il terzo posto. Oro a Jorrit Bergsma (68 punti), che esulta a 40 anni e regala il nono successo all'Olanda, e argento alla Danimarca con Thorup (47 punti). Giovannini è terzo con 21 punti, regalando il 14° bronzo all'Italia in questi Giochi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Olimpiadi Invernali

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS