Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

I migliori Giochi Invernali della nostra vita

Cala il sipario sulla venticinquesima edizione. Lo sigilla il successo planetario delle Olimpiadi diffuse e Made in Italy, agonisticamente scandite dal record assoluto di allori tricolore
Xavier Jacobelli
1 min
I migliori Giochi Invernali della nostra vita© APS

La gloria. La storia. La gioia. Il dolore. La resilienza. Le lacrime. L'amore. Le medaglie dedicate da Giovanni Franzoni a Matteo Franzoso e da Federico Tomasoni alla sua Matilde Lorenzi. Non so se anche voi siate d'accordo, ma questi Giochi Invernali sono stati i migliori della nostra vita. L'Italia li ha onorati come mai le era riuscito da quando nacquero, a Chamonix-Mont-Blanc 1924. Oggi  cala il sipario sulla venticinquesima edizione. Lo

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS