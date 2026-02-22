Tuttosport.com
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 22 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

Ultima giornata di gare nella rassegna a cinque cerchi con i riflettori puntati a Santa Giulia per la finale maschile dell'hockey
Programma Olimpiadi Milano-Cortina 22 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv© APS
2 min

MILANO - Ultima giornata dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 con 4 medaglie ancora da assegnare. Riflettori puntati ovviamente alle 14:10 per la finale del torneo maschile di Hockey tra Stati Uniti e Canada ma ci sono ancora azzurri in lizza per arrichire il già leggendario medagliere (30). L’ ultima speranza di medaglia è affidata alla pista che vale un revival romantico. La pista Monti ci riporta ad antichi trionfi e ricorda che l’ultimo oro maschile risale a Nagano ’98 grazie al bob a due di Huber e Tartaglia. L’ultimo podio, un argento, nel bob a quattro risale a Sapporo ‘72 con Nevio De Zordo al comando. A Torino 2006 furono, invece, le donne a guadagnarsi un bronzo nel bob a due.Stamane ultime due manche del bob a quattro. Benché la triade tedesca, ai primi tre posti in classifica, non prometta grosse scivolate. Johannes Lochner è l’ultimo diavolo del bob e guida davanti ai connazionali Friedrich e Ammmour. Quinto il bob italiano che Patrick Baumgartner ha guidato alla rimonta dopo una 1ª manche da muso lungo (7° tempo). Nella seconda, in compagnia di Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, il nostro pilota di Brunico, che ama l’hockey e la Formula uno, ha recuperato posizioni ed oggi ripartirà dal 5°posto a 19 centesimi dalla zona medaglie

Il medagliere delle Olimpiadi

Dove seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina

Le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina sono trasmesse in diretta tv e in chiaro sui canali della Rai: Rai 2 HD e Rai Sport HD. In esclusiva a pagamento, l'appuntamento è su Eurosport, Discovery+, DAZN, HBO Max, TIMVision e Prime Video Channels. Sulle app di queste piattaforme, sempre per i soli utenti registrati e abbonati, si potranno seguire anche le Olimpiadi in streaming, mentre in chiaro e per tutti, online c'è il servizio di RaiPlay.

Il programma di domenica 22 febbraio

10:00 BOB - A 4 maschile, terza manche (ITALIA)

10:00 SCI DI FONDO - 50 km tc mass start femminile (Comarella)

11:05 CURLING - Torneo femminile, finale per l'oro: Svizzera-Svezia

12:15 BOB - A 4 maschile, quarta manche (ITALIA)

14:10 HOCKEY - Torneo maschile, finale per l'oro: Stati Uniti-Canada

10:30 - CERIMONIA DI CHIUSURA

 

