Programma Olimpiadi Milano-Cortina 22 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv

MILANO - Ultima giornata dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 con 4 medaglie ancora da assegnare. Riflettori puntati ovviamente alle 14:10 per la finale del torneo maschile di Hockey tra Stati Uniti e Canada ma ci sono ancora azzurri in lizza per arrichire il già leggendario medagliere (30). L’ ultima speranza di medaglia è affidata alla pista che vale un revival romantico. La pista Monti ci riporta ad antichi trionfi e ricorda che l’ultimo oro maschile risale a Nagano ’98 grazie al bob a due di Huber e Tartaglia. L’ultimo podio, un argento, nel bob a quattro risale a Sapporo ‘72 con Nevio De Zordo al comando. A Torino 2006 furono, invece, le donne a guadagnarsi un bronzo nel bob a due.Stamane ultime due manche del bob a quattro. Benché la triade tedesca, ai primi tre posti in classifica, non prometta grosse scivolate. Johannes Lochner è l’ultimo diavolo del bob e guida davanti ai connazionali Friedrich e Ammmour. Quinto il bob italiano che Patrick Baumgartner ha guidato alla rimonta dopo una 1ª manche da muso lungo (7° tempo). Nella seconda, in compagnia di Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea, il nostro pilota di Brunico, che ama l’hockey e la Formula uno, ha recuperato posizioni ed oggi ripartirà dal 5°posto a 19 centesimi dalla zona medaglie