Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale: "Così ho rischiato di perdere la gamba, la strada è ancora lunga"

Le parole di Lindsay Vonn

"Quando si subisce un trauma così grave in una zona del corpo che il sangue si accumula e si blocca, fondamentalmente schiacciando tutto", ha detto Vonn. La campionessa americana ha ringraziato il Dott. Tom Hackett, chirurgo ortopedico che lavora per Vonn e il Team USA, per aver eseguito una fasciotomia per salvare la sua gamba. "L'ha aperta e l'ha lasciata respirare, e mi ha salvata", ha detto. Vonn ha sottolineato che Hackett era a Cortina solo perché lei stava gareggiando dopo essersi rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro poco prima delle Olimpiadi. "Se non l'avessi fatto, Tom non sarebbe stato lì (e lui) non sarebbe stato in grado di salvarmi la gamba", ha detto. Vonn, che ha dichiarato di essere stata dimessa dall'ospedale, si è anche rotta la caviglia destra nell'incidente.