L’eredità dei 35enni ora è in buone mani: Giochi da... ragazzi!

Sulla ruota di Milano Cortina è stato estratto il numero trentacinque. No, nessun refuso: non si tratta dei podi conquistati dalla pur brillante spedizione azzurra. Ma di una delle cifre più ridondanti nelle ultime due settimane, almeno in chiave italiana. I Giochi di casa hanno avuto alcuni straordinari protagonisti su tutti: Fontana con il suo record di medaglie, Brignone con il suo commovente recupero, Lollobrigida con le sue imprese da super mamma, P