Giacomel si è operato: "La stagione è finita"

Quello che doveva essere il giorno del riscatto si è trasformato, all’improvviso, in uno stop doloroso e inatteso. La Mass Start olimpica aveva sorriso a Tommaso Giacomel fin dalle prime battute: due poligoni a terra senza errori, un’azione sciolta e la testa della corsa condivisa con i norvegesi Johannes Dale, Sturla Holm Laegreid e Vetle Christiansen. Poi, nel cuore del terzo giro, lontano dalle telecamere, qualcosa si è spezzato. Nel tratto di bos