Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Giacomel si è operato: "La stagione è finita"

Costretto allo stop per un malore nella mass start ai Giochi. Intervento di ablazione atriale per l’anomalia di conduzione elettrica riscontrata. "Sono distrutto"
Giandomenico Tiseo
1 min
Giacomel si è operato: "La stagione è finita"© ANSA

Quello che doveva essere il giorno del riscatto si è trasformato, all’improvviso, in uno stop doloroso e inatteso. La Mass Start olimpica aveva sorriso a Tommaso Giacomel fin dalle prime battute: due poligoni a terra senza errori, un’azione sciolta e la testa della corsa condivisa con i norvegesi Johannes Dale, Sturla Holm Laegreid e Vetle Christiansen. Poi, nel cuore del terzo giro, lontano dalle telecamere, qualcosa si è spezzato. Nel tratto di bos

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS