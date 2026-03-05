Cardani cade in allenamento: casco rotto e 45 secondi senza sensi, Paralimpiadi a rischio

Paralimpiade a rischio per Riccardo Cardani, che "durante l’allenamento odierno è stato vittima di una caduta significativa che ha comportato la frattura del casco. A seguito dell’impatto, l’atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi". Lo comunica il Comitato Italiano Paralimpico, aggiungendo che lo snowboarder "per accertamenti precauzionali è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove verrà sottoposto a una TAC".

Paralimpiadi a rischio

"Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e con il presidente, sta valutando attentamente la situazione, ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta - prosegue il Cip - Al momento resta a rischio la sua partecipazione ai Giochi, considerando che le prime gare di qualificazione erano previste per il giorno 7". Cardani è iscritto alle prove di snowboard cross e banked slalom.