Goggia, una VolatA con il fattore casa

Sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino, nel cuore della Val di Fassa, la seconda prova cronometrata ha offerto indicazioni interessanti in vista del doppio appuntamento con la discesa di oggi (ore 11.30 su Rai2 ed Eurosport) e domani che riporta la Coppa del Mondo di sci alpino femminile su queste nevi (domenica ci sarà il superG). Il miglior tempo del training è stato dell’austriaca Nina Ortlieb in 1’22″24, precedendo di 1