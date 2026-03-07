Paralimpiade di Milano-Cortina, arde la fiamma: dove tutto è possibile

Tornano a scoppiettare le fiamme dei leonardeschi bracieri di Milano e Cortina . Bebe Vio , ultima tedofora, ha portato il fuoco per un simbolico gioco di accensioni. “Life in motion”, la vita in movimento, lo sport non si ferma, ci ha raccontato la cerimonia nella maestosa Arena di Verona , che ha rituffato lo sport nel clima olimpico: stavolta celebrato in Paralimpiade. Omaggio a ragazzi e ragazze che, ogni giorno, mostrano quanto l’impossibile diventi possibile. L’idea della serata ha voluto onorare questa loro vita in infinita trasformazione: disabilità come capacità di dare voce al corpo. Saper passare da una condizione disabile ad una forza creativa. «Un messaggio inclusivo ora più che mai», ha detto Andrew Parsons, presidente del Comitato Internazionale riferendosi al momento storico. Clamoroso contrasto con questo tremolante ritorno di fiamma olimpica per quanto il mondo ci sta mostrando: guerre autentiche, non parole. Così la Cerimonia si è aggrappata allo spettacolo, più che agli atleti. Assente l’Iran : l’unico partecipante, un fondista, tenuto in patria dalla guerra.

Solo 29 nazioni su 55 alla sfilata

Dunque in gara 55 Paesi e 654 competitori, solo 29 nazioni su 55 alla sfilata. Bandiere per presenza scenica, tanti atleti davanti alla tv con misera scusa ufficiale (“troppo distanti i campi di gara”) e altrettanto ufficiali prese di posizione per la sgradita presenza di bandiere e inno russi e bielorussi, accompagnati da qualche fischio del pubblico. Eppure queste Paralimpiadi festeggiano i 50 anni dalla prima volta e l’Italia ha messo tutto l’impegno artistico perché questa non fosse una cerimonia di Serie B: un gioco di cuori di marmo che diventano cuore pulsante, ballerine in bianco che portano nell’illusionismo, Stewart Copeland batterista dei Police a dare ritmo alla festa, Chiara Bersani, artista e performer con disabilità, poetica nel racconto sul corpo umano. Eppoi i Meduza, che hanno accompagnato l’ingresso delle delegazioni, Dardust, Miky Bionic al secolo Michele Specchiale, primo Dj al mondo senza braccio sinistro e con mano bionica. Sull’attenti il presidente Mattarella e Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato e ministri al seguito, quando la bandiera si è alzata nel cielo scuro, consegnata ai corazzieri da Veronika Yoko Plebani, atleta che ha avuto la meningite. Il canto dell’inno di Mimì Caruso con la sua voce rivelazione a provocare emozioni.

La sfilata

La sfilata, forse fredda, per portabandiera che non sono atleti, ma volontari a ricordarci il mondo diviso. Atleti, invece, come porta cartello della nazione. Prima ad entrare Andorra. El Salvador, Portogallo, Haiti, Macedonia del Nord alla prima volta. Germania, Gran Bretagna ed altri presenti solo con le bandiere. Penosa divagazione le immagini tv, in fondo alla passerella, a mostrare registrazioni e volti dei portabandiera che dovevano essere e non sono stati. Applausi al simbolo ucraino. Fair Play del Giappone, che ha sfilato sventolando la bandiera sua e il nostro tricolore. A chiudere Usa e Francia, organizzatori delle future Olimpiadi e Paralimpiadi estive (2028) e invernali (2030). Infine l’allegra l’Italia, in gruppo nutrito, con gli applausi di Mattarella al passaggio degli atleti. Cartello del Paese fra le mani di Alessandro Ossola, azzurro dell’atletica a Parigi 2024. «Tutta l’Italia è con voi, siete una magnifica squadra», ha rilanciato nel discorso inaugurale Giovanni Malagò. Per poi tornare alla realtà: «Siamo in una delle ore più drammatiche del nostro tempo. Il messaggio di pace dei Giochi assume un significato profondo e imperdibile». Poi Mattarella che dichiara aperte le Paralimpiadi, atleti e tecnici che giurano, le note di “Nel blu dipinto di blu” invito a volare per tutti. Francesca Porcellato e Gianmaria Dal Maistro, atleti simboli, hanno acceso i bracieri a Milano e Cortina. E negli occhi di tanti le magnifiche scenografie tra arte, musica e danza a rappresentare metaforicamente corpo, mente e spirito proposti da artisti con menomazioni, chi sordo, chi senza arto: tutti capaci di rappacificarci con il vero senso della vita.